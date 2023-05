Inviti di matrimonio, le regole del galateo per evitare cadute di stile

Andare alle nozze di persone a noi care è sempre un bel momento di gioia e allegria. Ma molti possono andare un po’ in crisi quando ricevono inviti di matrimonio per l’ansia che inizia ad assalirli. Anche se si tratta di occasioni divertenti e spensierate, in effetti, a seconda dei contesti, possono richiedere un certo impegno agli ospiti. E non è detto che tutti siano preparati. Seguendo poche e semplici regole, comunque, la brutta figura sarà scongiurata.

L’invito

Il primo passaggio fondamentale è quello di partire dall’invito che si è ricevuto. Va letto in ogni sua parte e dettaglio. Prima ancora, va osservata bene anche la busta, che permette di capire i reali destinatari. Quindi eventuali figli e accompagnatori non andrebbero portati se non sono esplicitamente coinvolti anche loro negli inviti di matrimonio.

La risposta

In linea di massima, se possibile, entro sette giorni da quando si è ricevuta la partecipazione nuziale occorrerebbe confermare o meno la propria presenza. Nel caso si accetti di andare alla cerimonia, si tratta di un impegno vero e proprio: disdire qualche giorno prima o addirittura non presentarsi quel giorno senza avvisare, al netto di gravi imprevisti ed emergenze, sono gesti fortemente maleducati, da evitare in assoluto.

Il regalo

Gli inviti di matrimonio vanno studiati bene anche perché spesso contengono informazioni importanti per quanto riguarda il regalo da fare agli sposi. Buste con contanti o accrediti sul conto bancario sarebbero sconsigliati, a meno che non lo richiedano esplicitamente gli sposi stessi. Alcuni possono indicare anche una lista di nozze, forse poco elegante, ma pratica e sicura. Il dono nuziale dovrebbe essere commisurato al numero di ospiti presenti sull’invito, quindi di entità più piccola se si va da soli e più grande se si partecipa con il partner e i figli, se sono stati invitati a loro volta.

Dress code

Leggere bene l’invito alle nozze di amici e conoscenti è importante anche per eventuali indicazioni riguardo alle scelte di abbigliamento. Alcuni sposi, per cerimonie più eleganti e formali, a scanso di equivoci specificano già in quella sede se c’è un tema o un colore particolare da osservare. In mancanza di informazioni esplicite, alcune dritte possono arrivare dalla location: se si tratta di castelli e ville d’epoca, occorrerà adeguarsi con rigore al contesto, che sarà più semplice e meno pretenzioso se rito e festeggiamenti si terranno all’aperto in contesti naturali, come una spiaggia o un agriturismo.

Bon ton social

Sempre di più, ormai, anche i matrimoni diventano eventi social da condividere. Ma attenzione. Bisognerebbe evitare di stare tutto il tempo attaccati al cellulare. Prima di inviare foto ad altre persone, o addirittura pubblicarle sui social, sarebbe bene capire dai neo sposi se hanno piacere o meno (alcuni chiedono di aspettare che siano loro a diffondere per primi gli scatti ufficiali, altri ancora, invece, ne sono contenti e magari hanno pensato di creare hashtag appositi). In generale sarebbe bene evitare di lasciarsi andare a eccessi, mantenendo un comportamento educato e sobrio.