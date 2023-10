Intramontabile Chanel. Vuitton romantico. Valentino in ’altorilievo’

Con una sfilata allegra e spensierata Chanel ha chiuso la kermesse per il pret-à-porter dell’estate 2024. Virginie Viard, direttrice creativa di Chanel ha mandato in passerella tutte le icone di Mademoiselle Coco riattualizzandole con l’immagine di tante donne per altrettante clienti diverse per età ma unite in una moda che si fa sempre ricordare. Chiudono il defilè tre abiti da sera fioriti in ricordo del giardino della Villa di Noaille dove Gabrielle Chanel ha soggiornato spesso: i tailleur con l’intramontabile giacca Chanel ma in tweed di lana e seta portata coi bermuda, le righe mariniére tanto care ai francesi, loghi che si rincorrono con la doppia C sulle magliette e sulle borse. La sera è velata, di chiffon nero, con abiti lunghi e fluttuanti su stivali celesti. Tutte le modelle indossano ballerine o decolletè raso terra e perfino le infradito.

Di forte impatto anche Louis Vuitton, più romantico del solito, col tocco geniale di Nicolas Ghesquière al 103 degli Champs Elisèe in un grande immobile anni Venti. Le modelle volano in passerella con abiti lunghi e fluidi, anche in bicolore rosso e albicocca, in vita dei cinturoni essenziali, il corpo chiuso ad astuccio in bustier di pelle nera su gonne lunghe tutu bianche, gonne a plissè sciolto, mini bauletti e mini bag, bluse con grandi maniche a palloncino, minigonne e calze bianco gesso. Non manca il top da sera da cortigiana, in giallo girasole e nemmeno la tuta di lurex argento.

Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, ha scelto l’Ecole des Beaux Arts per presentare una moda alta, ispirata all’arte italiana del bassorilievo e delle grottesche, reintepretazione sartoriale battezzata ’altorilievo’. Apre il defilè Kaia Berger, bellissima in miniabito scultoreo. Ad applaudire la musa Florence Pugh, Giancarlo Giammetti che con Valentino ha fondato il brand nel 1960, Sabato De Sarno lo stilista di Gucci.

Memorabile l’addio di Sarah Burton al marchio Alexander McQueen con una standing ovation: tagli perfetti, abiti immensamente belli: per lei a chiudere la sfilata c’è l’inarrivabile Naomi Campbell. Sacai, marchio giapponese fondato da Chitose Abe, sfila in un garage con un carosello di top model, tra le quali la bellissima Mariacarla Boscono, coi pantaloni perfetti e a zampa d’elefante, cappe rotonde, gilet con il dietro a forma di carapace, le scarpe con le zeppe dritte e alte un po’ neo-punk, la maglieria grossa tutta fatta a mano.

Diego Della Valle a Parigi con Schiaparelli e Roger Vivier. Per il primo e il suo direttore creativo Daniel Roseberry si sono aperti i saloni dell’Ambasciata d’Italia in rue de Varenne. Modelle incantevoli negli abiti preziosi e couture ispirati ai simboli della maison e ai feticci di aragoste e granchi, poi il jeans più chic, le mises da sera tempestate di unghie finte come ricami in rosso vermiglio. Al Palais de Tokyo sfila Zimmermann, marchio da poco passato sotto il controllo del fondo Style Capital di Roberta Benaglia. Stella McCarthey è una pioniera della moda che rispetta natura e animali ha sfilato al mercato di Saxe Breteuil tra microscopi e balle di cotone e di alghe. Elie Saab spopola sui mercati con la raffinata couture e un’immagine femminilissima. Interessanti i defilè di Givenchy con Mattew Williams, di Loewe con Jonathan Anderson, di Andreas Krontaler by Vivienne Westwood.