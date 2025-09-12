Intimissimi riscrive i codici di eleganza del red carpet

Alla 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia, Intimissimi ha consolidato il suo ruolo di sponsor sostenitore, confermando il legame profondo con il territorio lagunare e il mondo dell’arte e della cultura. Un impegno istituzionale intrecciato con un debutto inedito: per la prima volta il brand ha portato sul red carpet abiti custom made, pensati per raccontare una nuova visione della femminilità attraverso l’eleganza della lingerie.

L’intimo non più nascosto, ma esibito con consapevolezza, trasformato in linguaggio estetico, segno di personalità, libertà e autoaffermazione. A interpretare questo statement cinque donne, legate al marchio per valori e affinità: Heidi Klum e la figlia Leni, entrambe ambassador di Intimissimi, la modella Barbara Palvin, recente volto della maison, l’attrice Claire Holt e la modella e imprenditrice Emi Renata, che ha accompagnato sul tappeto rosso Matteo Veronesi, CEO del brand.

Nella serata inaugurale della Biennale Cinema 2025, le protagoniste hanno sfilato con abiti esclusivi, nati a partire da capi della collezione Intimissimi e trasformati in creazioni uniche. Un esperimento che ha sancito il passaggio della lingerie da elemento intimo a protagonista dello styling contemporaneo, in sintonia con i codici estetici che hanno dominato le passerelle internazionali.

Heidi Klum ha brillato con un abito realizzato a partire da un corpetto in seta della luxury edition La Collezione. Creazione che fonde la delicatezza della tonalità Rose Satin con l’eleganza dell’haute couture. Il bustier scolpito, gli inserti trasparenti e il drappeggio con spacco laterale hanno conferito al look un carattere scultoreo e sofisticato. Per Leni, invece, la maison ha scelto una linea più audace. Ispirato all’iconico reggiseno Anna, il suo abito total black presentava un raffinato scollo a cuore e un corpetto in seta che disegnava il punto vita, completato da una gonna lunga e severa. Il risultato è stato un design sensuale e al tempo stesso rigoroso, perfettamente in linea con la personalità della giovane modella.

Anche Barbara Palvin ed Emi Renata hanno optato per il nero, declinato in abiti dal taglio a sirena, capaci di esaltare il corpo con eleganza. Barbara ha indossato un abito ispirato al nuovo reggiseno Ilenia, in leggero chiffon a contrasto con inserti in pizzo e con un profondo spacco laterale, mentre Emi ha scelto un bustier ricamato con perline e paillettes, completato da un retro sensuale con linee incrociate, richiamo diretto a un body iconico de La Collezione.

Romantica ed elegante, infine, la scelta di Claire Holt. Un reggiseno dal delicato motivo floreale, realizzato con pizzi ispirati ai Leavers francesi, abbinato a una lunga gonna fluida in seta nella calda tonalità bordeaux, nuance che aveva dominato le tendenze stagionali. Con questa prima, Intimissimi ha offerto una lettura originale del red carpet veneziano. Un palcoscenico non solo glamour, ma manifesto di stile e identità. La lingerie, da simbolo di intimità, è diventata dichiarazione pubblica di femminilità consapevole, celebrata da donne che hanno incarnato con naturalezza la forza e la raffinatezza del brand.