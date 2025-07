Dacia Maraini: “In guerra per vivere mangiavo le formiche. Credere nel futuro e costruirlo”

Lucca, 4 luglio 2025 – Pace, solidarietà, condivisione del bene. Il premio internazionale “Scrivere sulla collina“ è dedicato a chi osa ancora parole sovversive in un mondo in guerra. La seconda edizione è stata vinta da Dacia Maraini, che ha attraversato il tempo guardando la realtà con severità ma anche con fiducia. Già solo per questo meriterebbe il Nobel, si sente il profumo nell’aria. Nel frattempo, in questa estate rovente, la signora con una vita che è più di un romanzo sceglie la nicchia di “Little Lucy“, piccolo festival letterario organizzato a Lucignana – 30 chilometri da Lucca – dalla Libreria Sopra la Penna e da Fenysia, scuola di linguaggi della cultura. Sabato sarà nel giardino di quel cottage pieno di libri pensato dalla poetessa Alba Donati, ospite di una comunità di transfughi. A raccontare l’infanzia pazzesca in un campo di concentramento giapponese, la convivenza con la povertà, la libertà di ribaltare il destino. E del ruolo della letteratura in mezzo al caos.

Signora Maraini, dalla cima di quella collina riconosce ancora questo mondo? Continua a credere nel futuro?

“Bisogna crederci. E avere la voglia di costruirlo, anche a 89 anni. Da che parte si comincia? Mettendoci passione e responsabilità, pensando che tutto ci riguarda. Un cittadino italiano non può fare molto per l’Ucraina o per Gaza, però può fare il suo dovere. Per esempio andando a votare e pagando le tasse. Non c’è bisogno di fare gli eroi, basterebbe questo”.

La parola guerra ripetuta come un mantra non ci fa bene. Avrebbe mai immaginato questo revival?

“La guerra è sempre vendetta e in tanti come me si erano illusi di averla lasciata nel passato. La grande rivoluzione del mondo moderno è stata il passaggio dalla vendetta alla giustizia, che si basa sulle regole e non sull’istinto. La questione russa poteva essere risolta dalla giustizia internazionale, ma si fa di tutto per non farla funzionare. La ricomparsa di Trump è un rigurgito arcaico, l’incarnazione del forte che si mangia il debole. Non è pazzo come dicono. I pazzi sono simpatici perché stanno nella fantasia e non fanno i propri interessi. Qualcuno rimane incantato. Gli altri si frammentano e non trovano punti in comune per opporsi”.

In tutti i suoi scritti c’è un filo autobiografico che non si interrompe mai. Chi è Dacia Maraini?

“Una sopravvissuta. A sei anni ero in un campo di concentramento giapponese con i miei genitori e le mie due sorelle. Per due anni ho rischiato di morire tutti i giorni. Di fame, parassiti, sotto le bombe. Quando la Repubblica di Salò chiese agli italiani all’estero da che parte stavano la mia famiglia si proclamò contro ogni forma di razzismo e ci rinchiusero. Sono arrivata a mangiare le formiche”.

Ma in Giappone come eravate finiti?

“Papà Fosco era un antropologo e vinse una borsa di studi per studiare una popolazione a Nord. Sono stati anni di grande felicità, mi sentivo giapponese e parlavo la lingua meglio dell’italiano. Poi con l’8 settembre è cambiato tutto. Però ne sono uscita forte, ho imparato a essere responsabile e a non fare l’incosciente”.

In Italia, a Bagheria, è cominciata una povertà diversa.

“E ho capito che ne sarei uscita solo contando su me stessa, lavorando. Ho fatto la hostess di terra, la segretaria di una fotografa americana e di una giornalista, ho imparato a stenografare. Volevo essere indipendente. Ho passato la vita a cercare di spiegare alle donne che il cambiamento passa di lì. Peccato che ancora oggi troppi uomini non lo accettino”.

Oggi da che cosa si sente minacciata nell’Europa felice dei diritti?

“Dalla possibilità che venga messo in discussione il diritto all’aborto. Una libertà da schiave, una bandiera che non mi ha mai convinta, la necessità laterale di chi non è libera di gestire il proprio corpo. Non lo considero una conquista. Ma quale alternativa abbiamo? La maternità responsabile. Se la società fosse a misura di donna l’aborto non ci sarebbe. Lo si è voluto per potere smettere di abortire e infatti da quando c’è la legge il numero delle interruzioni di gravidanza è crollato. Io ho perso un figlio al settimo mese, è stata una tragedia. È una tragedia per tutte le donne. Violenza contro il corpo, contro un progetto. Ci troviamo in tante e troppo spesso nella condizione di Margherita, ha presente il Faust di Goethe: rimane incinta, lui l’abbandona, lei si uccide. Quando si parla di aborto si è sempre in due e questo non è chiaro a tutti”.

Lei possiede la grazia dei senza tempo. Come fa? Non dica come fanno tutti che è merito del digiuno intermittente.

“In questi giorni nella mia casa a Prati sopporto coraggiosamente il caldo passando dal condizionatore in salotto a quello nello studio. Ho la pressione bassa e mi sento male quando per strada i piedi affondano nell’asfalto, in tanti anni mai visto niente di simile. Mangio poco ma è perché non ho mai fame. Soprattutto mangio pulito. Sono vegetariana però non fanatica, chi vuole la carne non ha il mio biasimo. Consiglio solo, prima di sedersi davanti a una bistecca, un giro in un allevamento intensivo o in un macello”.