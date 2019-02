Bologna, 24 febbraio 2019 - Non solo, ma soprattutto amore. È di questo che scrivono le poetesse del terzo Millennio. La poesia, grazie a Instagram, sta vivendo una rinascita. Si chiamano ‘instapoets’ ed esibiscono paure, emozioni e sentimenti sul social del momento. Un fenomeno soprattutto femminile, sull’onda del successo di Rupi Kaur, 26 anni, originaria del Punjab, ma residente in Canada. Il suo libro di esordio Milk e Honey (‘Latte e Miele’), tradotto in venti lingue, ha venduto milioni di copie e c’è chi dice siano addirittura più dell’Odissea. Il suo stile è semplice, diretto. Parla di emozioni, sentimenti, amore. Ma anche di misoginia e violenza. A seguire i suoi versi, ‘incorniciati’ da raffinati disegni, ci sono 3 milioni e mezzo di persone.

"Per le donne del sud dell’Asia tu dovresti essere quieta e senza opinioni", ha raccontato Rupi al Guardian. Le sue poesie rispondono a questa voglia di parlare, finalmente, ad alta voce. Ma il fenomeno ‘Instapoets’ è arrivato anche in Italia. E tra videopoesie, haiku sul modello giapponese, foto di post-it con cuori e frasi d’amore, Instagram è il luogo virtuale dove cresce la tendenza del momento.

Marta Treves, editor di Mondadori, spiega così il fenomeno: "Le ‘instapoesie’ sono poesie modernizzate, con un linguaggio semplificato. È come se avessero un ritmo. Sembrano, in certi casi, dei ritornelli di una canzone. E la foto crea un’atmosfera, sottolinea un’emozione. Il pubblico? Soprattutto femminile".

Non a caso, con le dovute proporzioni, la Rupi Kaur italiana, è una studentessa di Pompei di 22 anni: Marzia Sicignano. Il suo libro, nato dal successo su Instagram, si chiama come la sua pagina Io, te e il mare (Mondadori) e ha dato il via a un nuovo genere letterario: poesie e prosa insieme. Oggi ha più di 400mila follower, quasi triplicati dopo l’uscita del libro e una seconda opera in uscita a maggio. «Ho iniziato a scrivere poesie quando avevo 18 anni, ma in modo anonimo, avevo il timore di far sapere agli altri le mie emozioni. Poi mi sono fatta coraggio», racconta. Non chiedetele qual è il segreto delle sue poesie, però. «Io scrivo e basta, anche se l’amore e l’amicizia sono temi che vanno moltissimo su Instagram».

Ma non crediate che il mondo delle instapoets sia solo per ventenni. «È un fenomeno trasversale, c’è anche un bel gruppo di quarantenni e quarantacinquenni», spiega Marta Treves. E visto che le potesse su Instagram ‘funzionano’, Almaspina, giardiniera di 27 anni che ha già pubblicato un libro di poesie, ha deciso di crearsi una seconda vita proprio da instapoets: «Sul web pubblico solo estratti delle mie poesie. Mi aiuta a farmi conoscere, così il mio libro vende di più».