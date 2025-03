’Inside Monet’ ’L’Ospite’ e il Padiglione Reale della Stazione

Non mancano di certo gli appuntamenti con le mostre in Lombardia. A Milano, a Palazzo Citterio, ampliamento della Braidense, fino all’11 maggio, ’L’Arlesiana’ (M.me Ginoux) di Vincent Van Gogh, proveniente dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, inaugura il ciclo ’L’Ospite’, capolavori in prestito. Circondati dall’angolo più parigino di Milano, all’Arco della Pace al Parco Sempione, muniti di un visore VR, c’è ’Inside Monet’: Virtual Reality Experience, accompagnati dal racconto di guide e dalla più realistica tecnologia, per un tour nei quadri di Claude Monet, tra dettagli che prendono vita.

E passiamo alla mostra ’Art Déco. Il trionfo della modernità’, fino al 29 giugno a Palazzo Reale di Milano, un capolavoro di quello stile: foto, disegni, documenti d’archivio svelano ’Il Padiglione Reale della Stazione Centrale di Milano’, esclusivo salotto dei Savoia che vi sostavano salendo o scendendo dal Treno Reale. Eccezionalmente, sarà aperto le domeniche 23 marzo, 27 aprile, 4 maggio e 25 maggio (visite gratuite, prenotare a [email protected]).

A.M.