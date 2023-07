Insegno, Barbareschi & C: è un’altra Rai

di Beatrice Bertuccioli

Rai, chi se ne va, anzi è già andato via (vedi Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, Bianca Berlinguer, Lucia Annunziata, Massimo Gramellini), chi resta e chi arriva. Ieri a Napoli sono stati presentati i palinsesti della stagione televisiva 202324, quelli disegnati dalla nuova dirigenza voluta dall’attuale governo. Ma non si parli di TeleMeloni. L’amministratore delegato Roberto Sergio replica deciso a chi azzarda questa ipotesi. "Come penso che non fosse giusto prima parlare di TeleKabul, così non penso che nella Rai di oggi ci sia una caratterizzazione di destra o di centro destra". Nessun cambiamento dettato dalla politica, ribadisce il direttore generale Giampaolo Rossi, ma frutto soltanto "della rivoluzione dei generi avviata nel 2019 da Fabrizio Salini".

Nell’approfondimento giornalistico vengono schierati Francesco Giorgino (il lunedì in seconda serata, su Raiuno, con Quando il presente diventa futuro), Filippo Facci (una striscia quotidiana su Raidue, Facci vostri, prima del tg delle 13) e Nunzia De Girolamo (il lunedì in prima serata con Botta e risposta). Tornano poi Pino Insegno, dal 1° gennaio 2024 al posto di Flavio Insinna alla guida de L’eredità, su Raiuno, e prima, dal 18 settembre al 22 dicembre, su Raidue con Ilmercanteinfiera, e Luca Barbareschi, su Raitre, in seconda serata con otto nuove puntate di In barba a tutto, tra il talk e lo show. Monica Maggioni prenderà il posto di Lucia Annunziata la domenica pomeriggio a Mezz’ora, e Caterina Balivo subentrerà a Serena Bortone, alle 14 su Raiuno, con La volta buona, mentre su Raitre la Bortone prenderà il posto di Gramellini, il sabato sera, con Le parole, e la domenica sera, al posto di Fazio, ci sarà Sigfrido Ranucci con Report.

I capisaldi della prima serata di Raiuno non si toccano e quindi largo a una nuova edizione, già da settembre, del Ballando con le stelle di Milly Carlucci e di Tale e quale show di Carlo Conti. Confermata anche Antonella Clerici con The Voice kids e, nel 2024 con The Voice senior. Salda nel suo salotto di Domenica in Mara Venier, e confermati Bruno Vespa con il suo Porta a porta, Alberto Angela con nuove puntate di Ulisse e Amadeus con Sanremo giovani, in vista del Festival: ovviamente – da contratto – riconfermato come direttore e conduttore, pare che “Ama“ abbia già invitato in riviera quale ospite superstar Meghan Markle. Fiorello per ora non appare ma si conta di convincerlo a riprendere il suo Viva Rai2!. Su Raidue tornano Francesca Fagnani con Belve, Alessia Marcuzzi con Boomerissima, Simona Ventura e Paola Perego, Stefano Di Martino e arriva un nuovo varietà con Max Giusti, un “comedy show“, Veramente falso, e Lodo Guenzi con Tutto fa cultura, programma di approfondimento culturale e cinematografico.

Il capitolo “serie“ prevede nuove stagioni di fiction di successo come Imma Tataranni 3, Blanca 2, I Bastardi di Pizzofalcone 4, Doc – Nelle tue mani 3 e Don Matteo 14 ma anche nuove, interessanti proposte come La storia, dal romanzo di Elsa Morante, firmata da Francesca Archibugi, Jasmine Trinca protagonista. E in Gloria, diretta da Fausto Brizzi, Sabrina Ferilli interpreta un’attrice sul viale del tramonto che prova a riprendersi il centro della scena. È dedicata al giovane eroe della Repubblica Romana, Giovanni Mameli, la serie Mameli, mentre ne La lunga notte – La caduta del duce, regia di Giacomo Campiotti, Alessio Boni è Dino Grandi.

Cristiana Capotondi sarà Margherita Hack, nel film tv Margherita delle stelle, regia di Giulio Base, mentre a impersonare la poetessa Alda Merini in Folle d’amore, regia di Roberto Faenza, sarà Laura Morante. Per il pubblico più giovane, la conferma più attesa: il ritorno, con la nuova stagione, della fiction-fenomeno Mare Fuori.