Innovazione e sostenibilità. Le nuove alleate di bellezza

Sostenibilità: è questa la parola magica, anche nel settore Beauty. La conferma arriva dall’edizione 2025 di Cosmoprof, che ha messo in evidenza, fra i macro trend del settore, proprio una ricerca sempre più puntuale della sostenibilità, sia da parte dei consumatori sia da parte di chi i prodotti li fa.

I motivi di questo trend sono presto spiegati, come sottolinea Enrico Zannini, Direttore Generale BolognaFiere Cosmoprof: "Cosmoprof Worldwide Bologna è la più grande manifestazione al mondo dedicata alla cosmetica, e grazie alla presenza di una community di operatori da oltre 150 Paesi è la fucina delle novità e delle nuove tendenze per il settore. L’edizione appena conclusa ha svelato come si sta trasformando l’universo beauty, adattandosi alle trasformazioni della società e alle nuove abitudini dei consumatori. La crescente attenzione dell’industria al tema della sostenibilità, che diventa sempre più una forma di responsabilità sia nelle proposte delle aziende, sia nelle scelte di acquisto del mercato, è comprensibile. La ricerca scientifica che caratterizza la nostra industria porta costantemente a nuove soluzioni nell’ambito di ingredienti a ridotto impatto ambientale, tecnologie innovative, soluzioni sempre più performanti nell’ambito della logistica e della produzione, e packaging eco-compatibili, con materiali completamente riciclabili e riutilizzabili. Anche l’impatto dell’intelligenza artificiale sul nostro settore è sicuramente un tema molto attuale. L’intelligenza artificiale sta infatti influenzando l’intera filiera, dalla formulazione del prodotto alla personalizzazione sempre più efficace dei principi attivi, dall’analisi della user experience a nuove soluzioni di vendita e distribuzione. È uno scenario ancora in divenire, che porta gli operatori a porsi nuovi interrogativi".

Innovazione ed evoluzione scientifica sono sicuramente alla base di alcuni dei trend del momento in materia di cosmesi. Si va, infatti, dalla ricerca di nuovi principi attivi in natura con un ridotto impatto sulla biodiversità e sulle comunità locali, alla ricerca scientifica di nuove soluzioni di bio-tech e green chemistry. Cosmoprof 2025 ha evidenziato inoltre l’evoluzione di alcuni mercati. in primis quello degli integratori: in tutto il mondo aumentano, infatti, le proposte di integratori che migliorano l’aspetto di pelle e capelli dall’interno. Sono proposte incentrare su un concetto di benessere e di naturalità, per intensificare trattamenti professionali o anche solo l’effetto dei prodotti di skincare e haircare della nostra beauty routine quotidiana. A questo trend si lega anche un concetto più ampio, quello della longevity e del vivere meglio. Tutti siamo perennemente alla ricerca dell’elisir di lunga vita, a patto, però che questa vita sia bella, fotogenica e, possibilmente, senza rughe.

"La cosmetica oggi è veramente un mondo che accoglie tutti, senza alcuna distinzione di etnia e provenienza geografica, genere ed età, e questo approccio globale porta il mercato ad un costante rinnovamento, con sempre nuovi brand e nuove proposte di prodotto adatte a tutte le esigenze. Sempre più impattante, inoltre, è il concetto di benessere. Trattamenti e prodotti cosmetici mirano a stimolare emozioni positive, traendo ispirazione dai principi delle neuroscienze. Da qui sta prendendo vita un nuovo segmento, quello della neuro-cosmesi, che all’efficacia sul nostro corpo unisce anche un potere rigenerante e stimolante", aggiunge Enrico Zannini.