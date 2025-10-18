Sabato 18 Ottobre 2025

18 ott 2025
RAFFAELLA PARISI
Inno alla pasticceria. Mantova, tutto il gusto della 'sbrisolona'

di Raffaella Parisi

Un inno alla pasticceria italiana, fino a domani: la città virgiliana ospita la quarta edizione di Sbrisolona&Co., il festival dedicato alla sbrisolona e ai dolci italiani.

L’appuntamento di Sgp Grandi Eventi, promosso da Confcommercio Mantova, è sostenuto da Comune di Mantova, con il patrocinio di Camera di Commercio di Mantova e Regione Lombardia, in collaborazione con l’Istituto superiore Bonomi Mazzolari.

La sbrisolona, torta della tradizione dolciaria mantovana, fatta di ’briciole’ ha origini antichissime che risalgono addirittura a prima del ‘600, presente persino alla corte dei Gonzaga. In programma alla Loggia del Grano showcooking, degustazioni guidate, laboratori interattivi per imparare l’arte della pasticceria e sfide culinarie e anche una competizione tra maestri. Previsti anche momenti dedicati ad esibizioni e intrattenimento, laboratori e giochi per bambini e ovviamente, il corteo storico e spettacoli musicali.

Tra i vari appuntamenti, domani mattina in occasione del 20esimo anniversario del gemellaggio tra la città di Mantova e la città di Omihachiman, il pasticciere Yoshikazu Ogawa della pasticceria Watayo, antica pasticceria famosa fin dal periodo Edo (1800) per i suoi dolci, presenterà il Decchi Yokan a base di fagioli azuki, zucchero, sale e farina.

Ed ancora domani mattina la torta di tagliatelle del panificio Freddi nato nel 1923, un secolo di vita da tre generazioni. I titolari del panificio, insieme ai loro collaboratori, preparano questo dolce della tradizione dolciaria mantovana. Durante il festival, verranno conferiti riconoscimenti a personalità che si sono distinte nel mondo della gastronomia e della cultura, contribuendo a valorizzare il territorio mantovano.

Il Premio Virgilio di Zucchero, riconoscimento che vuole premiare il lustro e la fama che una gelateria o una pasticceria hanno portato al territorio mantovano, viene conferito a Massimo Faroni e Greta Belladelli, titolari della Gelateria Chantilly di Moglia, che hanno conquistato i tre coni nella guida del Gambero Rosso. Durante questo appuntamento il pubblico potrà assaggiare uno dei loro cavalli di battaglia ’lo zabaione al Passito mantovano Le cime - cantina Ricchi’. Verranno anche premiate associazioni che promuovono l’inclusione e il benessere della comunità, testimoniando l’importanza del legame tra cibo, cultura e solidarietà.

