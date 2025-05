’Innamorati a Scandiano’. Tra gli ospiti Alice e Irene Grandi

’Innamorati a Scandiano’ è l’accattivante sottotitolo scelto dal Love Festival che ogni estate porta nella cittadina in provincia di Reggio Emilia la migliore musica italiana, accompagnata da un intenso ciclo di incontri con personalità della cultura e presentazioni di libri. Nel ricco cartellone dell’edizione 2025 spicca la presenza di artisti come Alice che inaugura la rassegna questa sera con ’Eri con me. Alice canta Battiato’. Le sue versioni delle canzoni più celebri del cantautore siciliano saranno accompagnate dall’Orchestra Filarmonica Italiana, al pianoforte Carlo Guaitoli.

Domani l’appuntamento è con Irene Grandi (nella foto), che con ‘In fiera

di me tour’ festeggia a Scandiano 30 anni di carriera. L’1 giugno l’attore comico bolognese Alessandro Bergonzoni porta al festival il suo nuovo lavoro ’Arrivano i Dunque. Avanotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca’. Il 2 c’è Paolo Hendel con ’Tempi Moderni’, con le musiche dal vivo eseguite da Michele Staino e Renato Cantini. Gli spettacoli si tengono in piazza Fiume, eccetto quello con Paolo Hendel, che si svolgerà

al Teatro Boiardo.

Pierfrancesco Pacoda