Innamorarsi di Roma camminando in periferia

Da oggi al 29 Roma raccontata in slow motion con il ’Festival delle Passeggiate’ che prevede visite performative in città fra arte urbana, scorci suggestivi e vicoli mai percorsi. Oggi si parte alle 17 da Parco della Torre in viale Tor Marancia 29, domani alla stessa ora appuntamento in Largo Placido Riccardi, domenica alle 11 il ritrovo è in Piazza Caduti della Montagnola come il 27 alle 17. Il 28 replay da Viale Tor Marancia e il 29 alle 11 lo start è da Parco VerattiGino Strada. Le guide saranno Giulia Anania, la cantautrice e poetessa che da anni racconta Roma dal centro alle periferie e Tiziano Panici, direttore artistico di Dominio Pubblico che promuove l’iniziativa e da anni pure lui organizza spettacoli e format di arte pubblica in territori complessi. Tel. 334.2641854; prenotazioni@dominiopubblicoteatro.it, oppure a info@dominiopubblicoteatro.it