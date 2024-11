Iniziativa in Toscana. Uno sportello contro il disagio degli studenti

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha destinato agli atenei della Toscana 2.729.103 di euro per promuovere iniziative a favore dell’inclusione degli studenti, in particolare all’attivazione o al potenziamento di servizi di supporto come gli sportelli antiviolenza.

"Stiamo proseguendo – dice la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini – il potenziamento della ‘cassetta degli attrezzi’ affinché garantiscano agli studenti gli strumenti necessari per affrontare delle situazioni di disagio. Il nostro obiettivo – conclude – è creare le condizioni per prevenire le emergenze e assicurare a tutti un percorso di crescita personale, non solo una gara di performance".