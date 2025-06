Inizia l’Estate al Castello. Tra musica, danza, teatro

Una scenografia imponente, quella del cortile delle armi del Castello Sforzesco, costruito nel XV secolo da Francesco Sforza sui resti di una fortificazione medioevale, tra il Cinquecento e il Seicento, diventa una delle principali cittadelle militari d’Europa, restaurato da Luca Beltrami ed oggi, oltre ad essere uno dei principali simboli meneghini, vanta musei e un polo culturale. Anche quest’anno è la sede della rassegna culturale estiva di Milano, Estate al Castello, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Milano.

Un ricco programma da giugno a settembre con la direzione artistica affidata a Federico Russo. Oltre 70 appuntamenti tra musica, comicità, parole, danza, teatro e cinema con cartellone trasversale e inclusivo, con molti eventi a ingresso gratuito e altri a prezzo calmierato. Tra gli artisti in cartellone Alice, Almamegretta, Andrew Bird, Frida Bollani Magoni e M° Intra, Stefano Bollani, Paolo Buonvino, Anna Castiglia, Chiello, Benjamin Clementine, Dente, Eugenio Finardi, Isabella Ragonese con Rodrigo d’Erasmo, Cristiano Godano, Meg, Nada, The Sisters of Mercy, Michela Giraud e Niccolò Fabi insieme con Daniele Silvestri e Max Gazzé, Samuel. Accanto a loro, anche protagonisti della scena letteraria, filosofica e comica come Drusilla Foer, Alessandro D’Avenia, Massimo Recalcati, Umberto Galimberti, Stefano Massini e Gianluca Gotto. Tra le molte connessioni, la collaborazione con Il Festival della Bellezza, presente con 4 spettacoli e quella con i grandi teatri cittadini, il teatro Carcano, ma anche il Franco Parenti, le Manifatture teatrali milanesi e la compagnia Corrado D’Elia, TAM danza e spazio Tertulliano ETS, oltre all’orchestra sinfonica di Milano e l’orchestra Verdi del Conservatorio. Un accordo speciale è il gemellaggio culturale tra Milano e Sanremo che si concretizza nel segno del Jazz, ideato dal Maestro Enrico Intra che porterà sul palco di Estate al Castello la giovane Frida Magoni Bollani.

Spazio anche al cinema dal 1° al 29 agosto, la Cineteca Milano propone 25 serate di cinema all’aperto, con proiezioni in pellicola 35mm e digitale grandi classici, film cult, restauri, titoli rari, accompagnati da dibattiti, giochi e attività speciali. Chiude la rassegna il 17 settembre Apple Music con Today at Apple, tradizionale performance di artisti e artiste emergenti. Grande affluenza con l’apertura del talk culturale di Alessandro Barbero dal titolo ’La battaglia di Legnano’. Prende il via la rassegna con il primo appuntamento domenica 22, Milano Sanremo andata e ritorno, Enrico Intra festeggia i 70 anni alla carriera musicale.