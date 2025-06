Infiorate, torna la magia. Omaggi al Giubileo e a papa Francesco

di Giuliano PasquesiAppuntamento domenica a Pievepelago, estremo lembo modenese in Appennino, quando si svolgerà la tradizionale Infiorata del Corpus Domini che risale almeno al 1927. Con 25 tappeti di petali multicolore verrà ricoperta tutta l’antica via Tamburù e la vicina piazza Ricci, dove passerà la solenne processione delle ore 12. Anche nel limitrofo comune di Fiumalbo da qualche anno si realizza una suggestiva Infiorata nel piazzale antistante al Duomo, anche qui per la processione delle 12. La vicinanza delle due località (5 km) consente di poter visitare agevolmente entrambe le Infiorate, dato che in entrambe i tappeti resteranno intatti almeno fino a sera.

Tra i temi di quest’anno a Pievepelago spiccherà di certo il Giubileo ‘Pellegrini della speranza’ e l’omaggio a papa Francesco (già in passato raffigurato nell’Infiorata pievarola), forse anche un benvenuto a Papa Leone. Oltre ai temi prettamente religiosi se ne affiancheranno anche altri d’attualità, legati soprattutto alle richieste di pace nei conflitti mondiali. Quest’anno il Corpus Domini (festa mobile legata alla Pasqua) cade tardi e per avere tutte le varietà di colori necessarie a Pievepelago giungeranno oltre 25mila garofani dai mercati toscani. Il ‘taglio dei garofani’ sminuzzati in piccole parti ha luogo il venerdì e il sabato, spesso in spazi offerti alla vista dei turisti. Al sabato pomeriggio via Tamburù inizierà ad animarsi coi realizzatori dei tappeti, molti dei quali lavoreranno tutta la notte alla luce di lampade.

Già prima dell’alba la frenesia è generale nel riempire meticolosamente gli spazi secondo gli schemi di colori prestabiliti. Mentre il tempo passa, cresce il ritmo degli infioratori, che – ultimati i tappeti – li collegheranno tra loro con cornici e motivi ornamentali, creando così un unico lungo manto di fiori lungo 200 metri.