Infinito Wenders: "Mi sento un principiante"

di Giovanni Bogani

È il regista degli angeli nel cielo sopra Berlino, che guardano con compassione infinita le sofferenze degli umani; il regista di Alice che a dieci anni gira in un’Europa in bianco e nero, cercando una nonna, cercando se stessa; è il regista dell’ultimo film visto a Cannes, bellissimo, struggente, la storia di un uomo che pulisce bagni pubblici. In breve, Wim Wenders è il regista più attento alle piccole cose, alle rivelazioni che l’esistenza ci regala. Ieri a Bologna, ospite del festival Il Cinema Ritrovato, ha introdotto la proiezione del suo film Nick’s Movie – Lampi sull’acqua. Uno dei suoi film più personali, delicati, difficili da realizzare. perché documenta gli ultimi giorni di vita di Nicholas Ray, il regista di Gioventù bruciata, condannato da un cancro.

Wenders, la proiezione di Nick’s Movie è il primo atto di un percorso che CG Entertainment e Cineteca di Bologna faranno attraverso i suoi film.

"Sì, Nick’s Movie è il primo dei film restaurati dalla Fondazione Wenders che torneranno in streaming e in dvd. Poi Il cielo sopra Berlino, restaurato nel bianco e nero originale, tornerà in sala in autunno. E l’anno prossimo Paris, Texas tornerà in sala, con l’intensità dei colori originali. Con la Fondazione Wenders abbiamo lavorato tanto per rendere giustizia a film che erano in condizioni disastrose".

Per esempio?

"Per esempio il mio film più ambizioso, Fino alla fine del mondo. Cinque anni di preparazione, un anno di riprese: un film che prefigurava molte conquiste del nostro millennio, Google, le videochiamate, le call. E un film che aveva una colonna sonora incredibile, con 17 gruppi e musicisti diversi. Beh, la versione che è andata nelle sale, di due ore e mezza, era una violenza contro quel film, era un Reader’s Digest del film vero, e non ne aveva l’anima. Noi abbiamo ritrovato l’anima del film, nella sua versione lunga, di quattro ore e quaranta minuti".

Lei che ha girato Papa Francesco, un uomo di parola avrà un’opinione sulla guerra che sgomenta l’Europa.

"Penso che sia un grande errore l’avere demonizzato, insieme con la leadership politica del Cremlino, anche tutta la cultura russa. La cultura russa, il popolo russo non hanno niente a che vedere con quello che decidono i loro capi. E non si tratta più di ideologia: l’unica ideologia che conta, al mondo, è quella del denaro".

A quale punto si sente della sua vita e della sua carriera?

"Mi sento sempre un principiante, uno che deve iniziare ‘from scratch’, dallo schizzo, dal disegno, per capire come filmare le cose. Da quando ho iniziato ad amare la pittura, e poi il cinema, ho sempre cercato il modo ‘giusto’ di vedere le cose. E ancora lo cerco, ogni volta. Sono un principiante, con appena un po’ di esperienza. E sono, se fossi un pittore, nel mio periodo blu: blu come i miei occhiali".

L’Emilia-Romagna è la regione in cui sono nati registi come Bertolucci, Fellini, Pasolini. Da chi è stato più colpito?

"Bernardo Bertolucci era un grande amico, parlavamo spesso di cinema, della voglia di ricondurre tutto il mondo al cinema. Pier Paolo Pasolini avrei voluto conoscerlo, e non ho avuto questa fortuna. Fellini l’ho incontrato alla fine della sua vita, e abbiamo capito di avere gli stessi difetti; ogni volta che mangiavamo, riuscivamo a macchiarci con il sugo, o con il vino, o con il gelato. Siamo due pasticcioni. E Fellini mi raccontò che Giulietta Masina non sopportava questo suo difetto, quando lo vedeva tornare a casa con la camicia macchiata. Lui, invece, proprio non ci faceva caso".

Che ricordi ha di Nick’s Movie?

"Quello di una paura terribile, di una angoscia tremenda. Andavo a casa di Nick, malato terminale, per l’idea folle di filmare i suoi ultimi giorni. Avevo paura di fargli del male, di renderlo ancora più debole. Ma il suo medico mi disse: per l’amore di Dio, prosegua a filmare! È l’unica cosa che gli dà ancora voglia di vivere".