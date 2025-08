Infezione da Hiv e prevenzione. Le istruzioni per il test

L’infezione da HIV non dà sempre segnali evidenti e molte persone non si percepiscono a rischio, pur avendo comportamenti che possono esporle al contagio. Ecco perché il test non dovrebbe essere un tabù, ma parte integrante della routine di chi è sessualmente attivo.

Negli ultimi anni, grazie alla diffusione di iniziative su tutto il territorio, oltre 11.400 persone si sono sottoposte al test tra il 2018 e il 2024. I dati parlano chiaro: circa una persona ogni 130 è risultata positiva. Tra chi si è testato per la prima volta, il rapporto è di una positività ogni 279 test. Numeri che confermano quanto l’HIV sia ancora presente nella popolazione, anche tra chi non presenta sintomi.

Il test va effettuato ogni volta che si è corso un rischio — ad esempio dopo rapporti sessuali non protetti — e al termine del cosiddetto periodo finestra, che varia in base al tipo di test. È inoltre consigliato regolarmente, anche in assenza di sintomi, come forma di prevenzione consapevole.

I diversi tipi di test si possono svolgere presso ospedali, ASL, laboratori privati convenzionati, CheckPoint e associazioni come ANLAIDS, senza necessità di impegnativa. Il risultato è sempre consegnato solo all’interessato, nel rispetto della privacy. Per i minorenni, attualmente è richiesta l’autorizzazione dei genitori o del tutore legale. Non aspettare sintomi o segnali: proteggersi significa anche testarsi. La prevenzione comincia dalla consapevolezza. Info: www.anlaids.it