India, stop dirette social delle udienze: “Troppi meme offensivi contro gli avvocati”

Sarà una di quelle sentenze destinate a ‘fare scuola’ come si dice in gergo oppure no? Di certo c’è che, per ora, la decisione dell’Alta Corte dello Stato indiano del Madhya Pradesh che ha vietato la trasmissione in diretta delle udienze sui social network, fa discutere. La scelta è arrivata dopo che numerosi video e clip tratti dalle registrazioni erano stati trasformati in meme considerati denigratori per la categoria degli avvocati.

Cosa è successo

La misura, comunicata nei giorni scorsi, riguarda in particolare le udienze penali e le sessioni collegiali, che negli ultimi anni venivano diffuse in streaming pubblico attraverso piattaforme digitali. La vicenda è partita dal ricorso di un avvocato locale, Arihant Tiwari, secondo il quale la pratica di diffondere le udienze su YouTube, X e altri social media avrebbe favorito un utilizzo improprio del materiale, manipolato da privati per fini umoristici o satirici. Nei documenti presentati al tribunale, Tiwari ha denunciato come clip e brevi video venissero tagliati, estrapolati dal contesto e rilanciati in rete sotto forma di contenuti virali che ridicolizzavano il lavoro dei legali. D’altra parte tutto oggi è oggetto di meme: persino l’elezione del Papa è diventata oggetto di vignette umoristiche in rete.

Dirette streaming vietate: una misura più simbolica che pratica?

La Corte non ha ancora emesso una sentenza definitiva, ma ha ordinato alla propria Cancelleria di interrompere momentaneamente lo streaming pubblico delle udienze. Le trasmissioni continueranno soltanto sulla piattaforma Cisco Webex, accessibile tramite link fornito direttamente dal tribunale, ma senza possibilità di registrazione o condivisione.

La decisione solleva un interrogativo non secondario: è davvero possibile proteggere l’immagine della magistratura e degli avvocati in un’epoca in cui qualsiasi contenuto, una volta online, può essere registrato, copiato e rilanciato senza controllo? E ha senso farlo così? Probabilmente, la misura potrebbe avere più un valore simbolico che pratico.

Addio al programma di e-justice indiano

Ma il punto è che la questione si inserisce in un dibattito più ampio che riguarda l’India intera. Negli ultimi anni il governo centrale ha finanziato un ambizioso programma di “e-justice, con l’obiettivo di rendere i processi più accessibili e trasparenti tramite dirette online. Tuttavia, l’iniziativa sembra essersi arenata di fronte ai nodi legati al copyright, alle regole sull’uso e il riutilizzo dei contenuti giudiziari e alla necessità di bilanciare il diritto all’informazione con la tutela della dignità delle parti coinvolte. Potremmo dire che tutto il mondo è paese dal momento che anche in Italia la burocrazia riesce spesso a soffocare qualsiasi tipo di innovazione. Anche se è presto per immaginare l’esito di questa vicenda, è bene sottolineare come, con oltre 70 milioni di abitanti, il Madhya Pradesh è uno degli stati più popolosi e sviluppati dell’India. La sua Alta Corte è considerata un punto di riferimento per le riforme della giustizia a livello regionale. Non a caso, la sospensione delle dirette ha acceso un dibattito che potrebbe influenzare anche altri tribunali statali e la stessa Corte Suprema indiana, chiamata in futuro a stabilire regole uniformi sulla trasmissione dei procedimenti. Insomma, in attesa di una decisione definitiva, resta il paradosso di un sistema giudiziario che da un lato spinge verso la digitalizzazione, ma dall’altro teme le sue conseguenze.