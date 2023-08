"Indago tra gli incubi, con ironia" Bossari: missione paranormale

Creature della notte, case infestate, oscure presenze e apparizioni: Daniele Bossari torna a indossare i panni dell’indagatore dell’occulto e dell’inspiegabile con la nuova stagione per DMax de Il Boss del paranormal, da stasera ogni martedì alle 21.25. In tutto, sedici nuovi episodi, in un viaggio tra fenomeni apparentemente inspiegabili, per capire se dietro queste manifestazioni che sembrano soprannaturali si celi una spiegazione plausibile o se invece si tratti di un vero e proprio incontro con il paranormale. "Amo moltissimo il Boss del paranormal perché rappresenta le mie passioni sin da bambino, quando passavo l’estate a leggere Dylan Dog e Stephen King. O a vedere film come Nightmare e L’esorcista", racconta il 48enne Bossari che, in attesa di tornare anche su Radio Deejay con Il Boss del weekend (al via domenica 9 settembre), si sta dedicando alla scrittura del suo prossimo libro dedicato ai cristalli, in uscita in primavera per Mondadori. Quelle creature cinematografiche, dalle gemelle di Shining al clown di It, lo accompagneranno anche nel quartier generale del programma, quest’anno ambientato in una casa in disfacimento. "Stagione dopo stagione – spiega – il set rappresenta un po’ il mio mondo interiore, i miei incubi, ma sempre con ironia", dice dopo i mesi bui della scoperta del tumore alla lingua. "Oggi sto bene", sorride, "è un momento di grande felicità e armonia".