Indagine su Putin: come nasce uno zar. Jude Law luciferino: “Non ho avuto paura”

Venezia, 31 agosto 2025 – In concorso per il Leone d’oro, Il mago del Cremlino di Olivier Assayas – tratto dal romanzo di Giuliano da Empoli, scritto dal regista insieme allo scrittore Emmanuel Carrère – è un enorme affresco sulla Russia degli ultimi trent’anni, quella del crollo del comunismo e dell’ascesa del nuovo zar, Vladimir Putin. Che nel film è interpretato da un luciferino Jude Law. Ma il centro del racconto è il suo spin doctor, la sua eminenza grigia, il suo Rasputin: l’ispiratore della sua politica, interpretato da un Paul Dano che recita sempre a bassa voce. E a bassa voce tesse la trama delle conquiste, degli intrighi, delle violenze della Russia putiniana. In un momento come questo, con la guerra in Ucraina ancora in corso, con una tensione internazionale che è arrivata al livello da allarme rosso, con Putin – quello vero – che sembra tenere in mano i destini della pace e del disordine mondiale, un film come questo assume connotati di enorme interesse.

Il mago del Cremlino corre senza posa, fra la caotica Russia degli anni ’90, le feste, le performance d’avanguardia, le scuole di teatro di Mosca, i palazzi staliniani, le guglie del Cremlino, la Moscova gelata, San Pietroburgo vista dall’alto, le ville degli oligarchi a Cap d’Antibes, piazza Maidan a Kiev, le foreste della Svezia, capannoni dove lavorano come formiche futuri hacker e sabotatori tecnologici, suites d’albergo lussuosissime, come in un continuo errare senza centro.

Ma un centro, in realtà, c’è. Dietro a ogni scelta, ci sono il cinismo e la lucidità, la disillusione e la rapacità del consigliere interpretato da Paul Dano. Appunto, il mago del Cremlino. Che appoggia ogni manovra, ogni strategia del suo zar: anche, forse persino soprattutto, quelle che non approva. Il personaggio è ispirato a Vladislav Surkov, consigliere politico di Putin, architetto della propaganda di Mosca.

Jude Law – che interpreta Putin senza ricorrere a grandi trucchi di prostetica – sa benissimo di avere interpretato uno dei personaggi più controversi dello scenario geopolitico mondiale oggi. “Spero di non essere stato ingenuo, ma non ho avuto paura nell’interpretare Vladimir Putin”, dice l’attore britannico in conferenza stampa. “È stato un Everest da scalare, questo personaggio. Ma mi sono sentito sicuro nelle mani di Olivier e della sceneggiatura. Sapevo che questa storia sarebbe stata raccontata con intelligenza, con rispetto delle sfumature, con attenzione. Non stavamo cercando la polemica fine a se stessa. Il mio è solo un personaggio, all’interno di una storia più ampia”.

Law ha lavorato sull’aspetto fisico, e anche sui gesti, sulla camminata, sul modo di tenere le braccia di Putin; ma ha scelto di evitare un marcato accento russo. “Olivier e io abbiamo concordato sul fatto che non dovesse essere una imitazione di Putin; Olivier non voleva che mi nascondessi dietro una maschera, dietro una protesi”, ha dichiarato l’attore.

Paul Dano interpreta l’uomo che plasma qualsiasi cosa, qualsiasi evento, per consegnare più potere nelle mani del suo zar. “Non etichetterei semplicemente il personaggio di Baranov come “cattivo“: sarebbe una semplificazione eccessiva. Dobbiamo chiederci: perché si comporta così?” Per l’attore statunitense Jeoffrey Wright, il film non parla solo della Russia, ma anche del suo paese: “È un film che ha implicazioni globali per tutti noi. Anche negli Stati Uniti abbiamo avuto impulsi verso il fascismo e l’autocrazia, ma sempre con l’idea di poter essere migliori. Se questo viene perso, come sta accadendo adesso, diventiamo quello che vediamo nel film”.

A Olivier Assayas, quando gli chiedono se crede che la Russia governi il mondo, risponde nitidamente: “È facile rispondere: la risposta è no”. Però, aggiunge, “il film va interpretato come un’ammonizione, su come si sia trasformata la politica durante la nostra vita”. Prosegue: “Non volevo raccontare un uomo, ma un sistema. Racconto come è stata inventata la politica moderna. Abbiamo fatto un film su ciò che è diventata la politica, e sulla situazione spaventosa e pericolosa in cui tutti noi ci sentiamo coinvolti”.