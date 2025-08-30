Incubo Gheddafi: "Fece uccidere mio padre"

Quattro donne legate dal sangue e da una tragedia che ha cambiato per sempre il corso delle loro vite. Tre sorelle, insieme alla loro madre, sedute una accanto all’altra, tra sorrisi nervosi colmi di emozione e occhi lucidi, per raccontare My Father and Qaddafi, documentario presentato Fuori concorso alla Mostra e diretto da Jihan K.

La più piccola di loro che, nel 1993, aveva solo sei anni quando suo padre, Mansur Rashid Kikhia scomparve nel nulla dal suo hotel al Cairo, in Egitto. L’avvocato per i diritti umani, ministro degli Esteri libico e ambasciatore presso le Nazioni Unite che, dopo aver prestato servizio nel regime sempre più brutale di Gheddafi, disertò per diventare un leader pacifico dell’opposizione al punto da essere considerato da molti come suo possibile sostituto.

Per i seguenti diciannove anni sua moglie Baha Al Omary lo cercò senza tregua fino a quando il suo corpo non fu trovato in un congelatore vicino al palazzo del capo di Stato libico.

"Ricordo la telefonata del New York Times all’indomani della sua scomparsa. Ero spaventata, non sapevo cosa fare, cosa dire o cosa stesse succedendo – spiega la donna – Ma non volevo che i miei figli vedessero una mamma debole che piangeva, dovevo essere forte per dargli l’esempio. Ho detto loro la verità fin dal primo giorno. Mi chiedevano: “Dov’è papà?“ E io rispondevo: “Non lo so, ma forse Dio sì“".

Un’esperienza intima e dolorosa che Jihan K ha trasformato in un documentario per strappare suo padre all’oblio della storia per una seconda volta. "Essendo così piccola quando è accaduto, mi sono sempre sentita un personaggio passivo nella missione di ritrovarlo – spiega la regista – Quando il suo corpo è stato scoperto avevo 25 anni. Ho sentito una vera e propria urgenza di fare questo film. È il mio piccolo atto di giustizia per lui, per onorare mia madre, l’eroina a cui devo tutto, e la mia famiglia. Da personaggio passivo sono diventato attivo per cercare di dare un senso a ciò che mi era successo. Ho pensato fosse importante mostrarlo al mondo. È stata un’esperienza molto terapeutica".

In My Father and Qaddafi si susseguono immagini private e filmini casalinghi con materiale d’archivio che raccontano non solo la storia di Mansur Rashid Kikhia ma anche della Libia e della sua tribolata vicenda politica. "Mia madre ha comprato una videocamera per me e mio fratello quando eravamo molto piccoli ed è stato lui a filmare tutta la mia famiglia in questi momenti molto intimi", ricorda la regista.

"Avevo un tesoro di documentazione e ho cercato di mantenere tutto il più semplice possibile, con un approccio onesto e realistico, perché si trattava di una storia già di per sé molto complessa. Non volevo ci fosse nulla di calcolato".

In quest’ottica rientra anche la scelta di essere lei stessa la voce narrante del documentario. "All’inizio volevo fare un film su mio padre visto attraverso gli occhi di mia madre. Ma quando ho iniziato a proporre il film ai finanziatori, il feedback era sempre lo stesso. Per tutti c’ero io al centro – spiega Jihan K – Nonostante non volessi essere né sentita né vista, ho capito l’importanza di raccontare questa storia usando la mia voce nel modo più onesto possibile. Ha cambiato la mia vita".