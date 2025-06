Incubi frequenti? Ecco perché sono un rischio per la salute

Gli incubi ricorrenti non sono solo la causa di notti agitate e risvegli traumatici, ma potrebbero anche rappresentare un serio rischio per la salute a lungo termine. Ecco cosa dice un nuovo studio su questo argomento. Ecco la prima ricerca a mettere in luce un collegamento tra la frequenza degli incubi e l’invecchiamento cellulare

Incubi e invecchiamento cellulare

Una ricerca presentata al Congresso 2025 della European Academy of Neurology (EAN) rivela che chi soffre regolarmente di incubi è esposto a un invecchiamento biologico più rapido e a un rischio di morte prematura più di 3 volte superiore rispetto a chi non ne ha o li sperimenta raramente. La ricerca, condotta da un team guidato dal neuroscienziato Abidemi Otaiku dell’Imperial College di Londra, è la prima a mettere in luce un legame diretto tra frequenza degli incubi e velocità dell’invecchiamento cellulare. “Il nostro cervello addormentato non distingue i sogni dalla realtà”, ha spiegato Otaiku in una nota stampa. “Ecco perché gli incubi possono farci svegliare sudati, ansimanti e con il cuore che batte all’impazzata: la risposta fisiologica di ‘lotta o fuga’ viene attivata, spesso in maniera più intensa rispetto a quando siamo svegli”.

Cosa dice questo studio sul ruolo del sonno

Lo studio ha analizzato i dati relativi alla frequenza dei brutti sogni in adulti e bambini (per questi ultimi tramite segnalazioni dei genitori) per periodi fino a 19 anni. I risultati sono chiari: sia adulti che bambini con incubi ricorrenti mostrano segni evidenti di invecchiamento biologico accelerato. In particolare, gli adulti che soffrivano di incubi su base settimanale avevano una probabilità tripla di morire prima dei 70 anni rispetto a chi non li sperimentava con regolarità. Circa il 40% di tale rischio sembra essere direttamente collegato al deterioramento biologico più veloce.

L’aumento del cortisolo

Uno dei meccanismi individuati dai ricercatori è l’aumento cronico del cortisolo, l’ormone dello stress, che in dosi elevate contribuisce a danneggiare le cellule e accelerare l’invecchiamento. “Gli incubi compromettono anche la qualità e la durata del sonno, ostacolando i processi di riparazione cellulare notturni,” ha aggiunto Otaiku. “La combinazione di stress cronico e sonno disturbato potrebbe spiegare perché chi soffre di incubi frequenti invecchia più velocemente”. I risultati aprono nuove prospettive sul ruolo del sonno nei processi di invecchiamento e salute generale, e suggeriscono che i brutti sogni cronici non vadano sottovalutati, ma trattati con attenzione medica, al pari di altri disturbi neurologici o psichiatrici.