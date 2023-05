Incoronazione Carlo: le carrozze usate

Sarà un’incoronazione all’insegna di un equilibrio ricercato tra tradizione e modernità, quella in programma il 6 maggio a Londra. Tra i momenti più rappresentativi e spettacolari di questo evento storico ci sarà il viaggio in carrozza del re e della regina. La coppia, in realtà, si muoverà su ben due cocchi reali, veri capolavori di artigianato e non solo.

Diamond Jubilee State Coach

Sabato mattina Carlo e Camilla si recheranno all'abbazia di Westminster, dove si celebrerà il rito, a bordo di una carrozza trainata da cavalli, ma più comoda e relativamente moderna della storica Gold State Coach (che comunque vedremo sempre il 6 maggio, come si spiegherà successivamente). La royal couple, infatti, viaggerà sulla Diamond Jubilee State Coach, creata per la regina Elisabetta in occasione del Diamond Jubilee State Coach, per i sessant’anni del suo regno, ma usata la prima volta nel 2014.

Un cocchio moderno, ma legato alla storia

La Diamond Jubilee State Coach fu realizzata per The Queen nel 2012, ma di fatto fu inaugurata due anni dopo. È un cocchio più moderno di quanto sembri, con aria condizionata, alzacristalli elettrici e nuove sospensioni. È sormontato da una corona dorata scolpita in quercia, quella adoperata a suo tempo per un’imbarcazione storica della Royal Family e della Royal Navy come la HMS Victory (legata all’ammiraglio Horace Nelson e alla battaglia di Trafalgar). Anche altri legni, metalli e vari materiali usati negli interni hanno un’importanza storica e simbolica: provengono da luoghi in qualche modo collegati alla monarchia e al Regno Unito (come il castello di Balmoral, la cattedrale di Canterbury e la stessa abbazia di Westminster).

L’itinerario di Carlo e Camilla

Il viaggio di circa 2 chilometri condurrà Carlo e Camilla lungo il Mall, attraverso l'Admiralty Arch fino a Trafalgar Square, lungo Whitehall e Parliament Square prima di arrivare all'Abbazia. La folla potrà assistere ai lati del Mall e di Whitehall. Si tratta di un percorso molto più breve di quello intrapreso dalla defunta regina per la sua incoronazione 70 anni fa, in particolare per il ritorno dall'Abbazia al palazzo, che nel 1953 percorse ben otto chilometri attraverso Londra, passando anche da Oxford Street e Regent Street.

Gold State Coach

La Gold State Coach sarà protagonista del ritorno dei due reali, dopo l’incoronazione, a Palazzo, seguendo lo stesso itinerario a ritroso. Lì Carlo e Camilla si affacceranno sul balcone di Buckingham per salutare i sudditi. La Gold State Coach fu commissionata nel 1760 e fu usata in primis dal sovrano Giorgio III, per l’apertura inaugurale del Parlamento nel 1762.

Le “lamentele” di Elisabetta II

A partire dal 1831, con l’investitura di Guglielmo IV, questo cocchio di oltre 4 secoli è stato utilizzato per ogni incoronazione. È una carrozza bellissima (tutta ricoperta in foglia d'oro), altrettanto pesante (quattro tonnellate, per cui sono richiesti otto cavalli) e decisamente scomoda. Se ne lamentò anche Elisabetta II, rievocando anni dopo il suo viaggio verso Westminster e descrivendolo come un orribile incubo. L’ultima volta che abbiamo visto la Gold State è stata nel giugno del 2022, con a bordo l'ologramma della regina Elisabetta in occasione del Platinum Jubilee per i suoi settant’anni di regno.