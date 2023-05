Quando è l’incoronazione di Carlo III: orario e guida tv. Ecco dove vederla

Londra, 5 maggio 2023 – Ultimi preparativi a Londra per l’evento più atteso dell’anno: l’incoronazione di Carlo III, 74 anni, sovrano del Regno Unito e degli altri quattordici reami del Commonwealth,e della moglie Camilla, che domani diventerà ufficialmente regina. Domani una cerimonia insieme laica e religiosa investirà formalmente il re dei poteri che sta già esercitando de facto dalla morte della madre, Elisabetta II: quello di monarca, appunto, ma anche di capo della Chiesa anglicana. Ecco dove e quando si svolgerà l’evento e gli orari per seguirlo in tv.

Carlo III e Camilla (Getty Images)

Quando e dove

L’incoronazione solenne avrà luogo sabato 6 maggio alle 12 (orario italiano, le 11 a Londra) nell’Abbazia di Westminster, la stessa che ha ospitato i funerali della regina Elisabetta e che, per l’occasione, ospiterà oltre 2mila persone, familiari e rappresentanti di Stato. La durata della cerimonia non è stata ancora confermata. Dovrebbe essere più breve di quella della augusta madre, che 70 anni fa si protrasse per oltre tre ore, e alla quale parteciparono 8mila invitati.

Sarà in ogni caso preceduta e seguita da due processioni, la prima porterà il re da Buckhingham Palace all’Abbazia, la seconda, più trionfale, lo riaccompagnerà a palazzo. Il re e la regina viaggeranno all’andata sulla Diamond Jubilee State Coach, al ritorno sulla più famosa Gold State Coach. Con loro nella parata ci saranno gli altri membri della famiglia reale, il principe William – con la principessa Kate Middleton e i figli – e Harry dagli Usa – senza Meghan e i bambini – , la sorella Anna, i fratelli Edoardo e Andrea. Una volta a Buckingham Palace, si affacceranno dal balcone, per assistere al sorvolo dell’aeronautica britannica. Carlo ha sacrificato un pezzo di tradizione all’ideale di sobrietà, eppure domenica assisteremo comunque a un’esibizione di sfarzo: paramenti, carrozze regali, corone di diamanti…

Guida tv

Decine di migliaia di londinesi e fan della famiglia reale si assieperanno fuori dall’Abbazia, lungo il Mall che conduce a Buckingham Palace, e per le strade di Londra. Milioni saranno i telespettatori che guarderanno l’incoronazione in tv sulla Bbc. L’evento sarà seguito ‘live’ in tutto il mondo.

In Italia la cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai 1, con uno Speciale del Tg1 che partirà alle 10.50 e proseguirà fino alle 15.30, intervallato dall’edizione del telegiornale delle 13.30.

Mediaset affida la copertura a ‘Verissimo’, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Uno speciale realizzato in collaborazione con il Tg5, che sarà in onda dalle 10.45 alle 15.45. Parteciperanno da Londra i giornalisti inviati e Andrea Bocelli, scelto per cantare il 7 maggio al concerto organizzato al Castello di Windsor. In studio Cesara Buonamici, Cristina Parodi e Antonio Caprarica.

Su La7 Enrico Mentana conduce la consueta ‘maratona’: in diretta dalle 10.15 e fino alle 17.

Anche Real Time (canale 31) propone la diretta integrale della giornata dalle 8.30, all’interno del ciclo Royal Time. Il commento è di Francesco Vicario, caposervizio di Gente, e Flavia Cercato, conduttrice televisiva e radiofonica, entrambi esperti di Casa Windsor; ospiti Federica Brunini, scrittrice e giornalista, e lo scrittore Luca Bianchini.

L’evento sarà naturalmente visibile in streaming sulle piattaforme web delle tv: RaiPlay, Mediaset Infinity, La7.it, Real Time.it.