Roma, 20 dicembre 2021 - Dal 1° gennaio, su Netflix, arriva 'Incastrati', la prima serie tv di e con Ficarra e Picone. Un omicidio, due amici capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato e tanti malintesi che per una serie di situazioni surreali: è questo il mix di ingredienti, tra comicità e genere crime, per sei episodi dove si respira tutto il linguaggio e l'ironia tipici degli ex conduttori di 'Striscia la notizia'.

"Quando ci è stata prospettata la possibilità di lavorare a una serie, ci siamo gettati con entusiasmo in questa nuova avventura perché amiamo le esplorazioni nuove, i nuovi percorsi e le nuove sfide" dicono Salvo Ficarra e Valentino Picone. E aggiungono: "La cosa che ci entusiasmava di più era la possibilità di dipanare la trama in più episodi, come se fosse un film molto più lungo, e quindi avere la possibilità di approfondire l’avventura e la psicologia dei personaggi: le loro aspirazioni, le loro paure, le sconfitte e le rialzate. Scrivere, dirigere e partecipare attivamente al montaggio, poi, è un’opportunità in più per continuare ad ascoltare la storia, che mano a mano si finisce di scrivere sotto i tuoi occhi".

Ambientata a Palermo, la serie racconta la storia due amici che rimangono coinvolti nelle vicende di un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del crimine, i due si mettono sempre più nei guai in un crescendo di eventi che li porterà addirittura a dover fare i conti con la mafia. "Per Incastrati è stato bello raccontare di nuovo una certa Sicilia; una certa mafia, nascosta ma (ahinoi) lontana dall’essere definitivamente sconfitta" continuano Ficarra e Picone.

Nel cast, oltre al duo comico, compaio talenti del cinema italiano quali Leo Gullotta (nei panni del procuratore Nicolosi), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso detto 'Cosa Inutile'), Sergio Friscia (il giornalista Sergione), Domenico Centamore (Don Lorenzo detto 'Primo Sale')e Filippo Luna (vice questore Lo Russo). Tra le presenze femminili spiccano Anna Favella nei panni di Ester (la moglie di Salvo) e Marianna Di Martino nei panni di Agata Scalia (la poliziotta amica di lunga data dei due protagonisti).