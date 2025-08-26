In Svezia trovati un’antica fattoria vichinga e il suo tesoro d’argento

Stoccolma, 26 agosto 2025 – Questa volta, il teatro del ritrovamento non è la sotto la sabbia del deserto ma Täby, un Comune poco lontano da Stoccolma. Qui gli archeologi hanno portato alla luce i resti di una vasta comunità agricola risalente all’Età del Ferro e all’epoca vichinga e, soprattutto, un tesoro di argento straordinariamente ben conservato.

Una comunità viva per cinque secoli

Il sito si trova a Viggbyholm, su una piccola altura circondata da campi e boschi. Qui le persone hanno abitato e lavorato la terra per quasi 500 anni, dal tardo Ferro (circa 500 d.C.) fino all’Alto Medioevo. L’indagine, pubblicata in un rapporto ufficiale da Arkeologerna, ha rivelato i resti di 34 edifici, cinque sepolture e oltre 1.450 reperti. Gli archeologi hanno individuato anche 15 depositi rituali, ossia punti in cui oggetti venivano deliberatamente seppelliti come parte di cerimonie. Le tombe, insieme a ossa e semi hanno offerto informazioni preziose sull’economia agricola, la dieta, le pratiche mediche e religiose della comunità. “È stata un’indagine incredibilmente emozionante, perché il sito racchiudeva tantissimi tipi di resti: dalle sepolture agli edifici, fino al deposito d’argento”, ha spiegato John Hamilton, responsabile del progetto.

Il tesoro d’argento

La scoperta più spettacolare è stata una grande pentola sepolta contenente gioielli d’argento, tra cui bracciali, collane, amuleti, perle e una borsa di tessuto unica nel suo genere. All’interno della borsa, preservata grazie agli ioni d’argento, gli studiosi hanno trovato 12 monete trasformate in pendenti, coniate tra il 904 e il 997 d.C. in Persia, Baviera, Boemia, Normandia ed Inghilterra. Accanto alle monete, la borsa custodiva polline di cereali vichinghi e piante medicinali, oltre a frammenti di seta importata, la prova di contatti commerciali su lunghissime distanze.

Secondo Hamilton, il tesoro potrebbe rappresentare la conclusione di una grande cerimonia funebre dedicata a una donna di alto rango, in concomitanza con l’abbandono della fattoria.

Un’eredità che unisce vita e rituale dei Vichinghi

La combinazione di edifici, sepolture e tesori rende questa scoperta unica nel suo genere. Non si tratta soltanto di un deposito di ricchezze, ma di un frammento di vita vichinga in cui economia, fede e rituali si intrecciano. Il ritrovamento getta nuova luce sulla complessità delle comunità rurali scandinave e sulla loro connessione con reti commerciali che arrivavano fino al Medio Oriente.

Un pezzo di passato che riaffiora dal sottosuolo, ricordandoci come i Vichinghi non fossero solo guerrieri e navigatori.