In Rai è meglio non schierarsi

di Pupo

Fuori Fabio Fazio, via la Annunziata e la Bortone “parcheggiata” di nuovo a Raitre. Anche per la Berlinguer e per Mannoni sembra non esserci più posto. Anche Ins-egno al posto di Ins-inna non è Ins-ignificante. Rai Radiouno cancella Bottura e compagnia parlante. La rivoluzione Rai è cominciata e, come accade sempre, c’è chi si lamenta e c’è chi gode. Io penso invece che, finché sarà la politica a gestire i palinsesti della tivù pubblica, tutto ciò sia normale e che siano incomprensibili le lamentele degli “epurati”. Una volta corre il cane e l’altra la lepre. Schierarsi comporta anche questi rischi. Altrimenti, fate come me che, non essendomi mai schierato ed avendo cantato e condotto sia per la destra che per la sinistra, non ho mai avuto questo genere di problemi.