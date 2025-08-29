In punta di stile

È un’artista dai molti record. La Scala ha infranto una consuetudine secolare nominando étoile Nicoletta Manni nel novembre 2023 in diretta sul palco, alla fine dell’Onegin: dopo nove minuti di standing ovation, è stato il sovrintendente Dominique Meyer, con il direttore del corpo di ballo Manuel Legris, ad annunciarlo davanti al pubblico, rompendo volutamente il protocollo che vuole l’assegnazione a sipario chiuso: un gesto simile a incoronare una regina durante il ballo di corte. Inoltre, non succedeva da quasi quarant’anni che questo ruolo fosse ricoperto da una ballerina dell’organico del corpo di ballo. Ieri ha compiuto 34 anni: nata a Santa Barbara, frazione di Galatina (Lecce), ha iniziato da bimba a Copertino nella scuola diretta dalla madre e già a dodici anni è ammessa all’Accademia Teatro alla Scala. Eppure, dietro il tutù c’è una persona simpatica e, assicura, anche golosa: non è chiusa nel suo mondo da étoile ma ama sorridere e godersi un piatto di pasta dopo un giorno di prove. Oggi è anche testimonial di Aquardens, il parco termale più grande d’Italia, noto per la sauna più grande del mondo: una relazione elegante tra la leggerezza dell’acqua e quella dei suoi passi sospesi.

Danzare: un destino, un caso o una scelta?

"È iniziato come un destino e dopo è diventata una scelta. Sgambettavo poco dopo aver appreso a camminare. Al mio primo saggio avevo due anni e mezzo,

m’infilavo nelle lezioni dei bambini più grandi e ovviamente davo loro fastidio: quando ho chiesto alla mamma di andare a Milano, si è trasformata in una decisione definitiva".

E non ne ha sofferto?

"Certamente. Sono molto legata alla mia famiglia. Partire ha voluto dire sacrificare la vita quotidiana, le mie amiche, il mio ambiente. Ma in realtà la malinconia è arrivata dopo: vivevo in un convitto di suore e quando andavano via per le vacanze, ho sofferto molto la solitudine, anche se i miei mi sostenevano da

lontano".

Il cliché vuole che la vita dei ballerini sia fatta di rinunce: grandi soddisfazioni, ma una vita di allenamenti, routine, esercizi massacranti…

"Seguiamo la disciplina degli atleti. Ma a me la danza fa stare bene, non l’ho mai vissuta come un sacrificio, ma come una passione. Questo spiega anche il legame vitale tra terme e danza: ho scelto di essere testimonial di Aquardens, perché parlano la stessa lingua: hanno a che fare col benessere, l’armonia del movimento, l’energia".

Altri luoghi comuni da demistificare?

"Portare i bambini a scuola di calcio e le femminucce a danza. E poi la dieta: i ballerini amano la tavola, anche perché hanno bisogno di forza e resistenza".

Parliamo del suo benessere spirituale: chi l’ha fatta più felice, nella professione e nella vita privata?

"In tutti e due i settori, naturalmente i miei genitori. Ho avuto il privilegio di studiare Giselle con Carla Fracci, nell’ultimo tratto della sua vita: mi ha mostrato

che si può essere veri in scena anche solo muovendo un dito. E poi Roberto Bolle che, appena diventai prima ballerina nel 2014, mi volle nei suoi spettacoli. Da allora la nostra è un’amicizia che non ha mai perso un passo. Nella vita privata, certamente dico Timofej Andrijashenko, mio marito, primo ballerino alla Scala con cui ho anche ideato la manifestazione itinerante ’La gioia di danzare’, che è il titolo del mio libro. Non è tanto una biografia, quanto un inno ai miei personaggi preferiti, perché il nostro obiettivo non è solo la tecnica: è quello di trasmettere emozioni".

Sinceramente: non è faticoso condividere palco e casa con la stessa persona? Mai nessuno screzio?

"No, perché condividi pareri, esperienze, pensieri. La nostra storia è iniziata nel 2015 e, dopo la proposta di matrimonio fatta all’Arena di Verona, ci siamo sposati nella basilica di Santa Caterina d’Alessandria a Galatina. Vorremmo anche avere figli".

La danza, come l’arte, può alleggerire le brutture del mondo? Può essere “politica” nel senso più nobile del termine?

"Credo che il nostro compito sia quello di far “entrare” in una dimensione magica e fiabesca chi viene a vedere un balletto o un’opera e tirarlo fuori per due o tre ore dai tormenti della contemporaneità. Di più, gli artisti non possono fare".