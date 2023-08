IN PILLOLE

Per seguire la squadra scudettata i Fius Gamer (i cui idoli sono Cavani e Insigne per Andrea ed Emanuele Calaiò per Antonio e Mirko che ora l’hanno come loro amico) stanno organizzandosi per essere maggiormente in trasferta e quindi riversare su YouTube ancora più contenuti da commentare e condividere. "Ma – rivela Antonio – ci saranno anche format nuovi per ravvivare il nostro social d’elezione e cambiare il modo di raccontare la gara". Allargandosi al contempo ad altre riflessioni sul pallone, a dei food challenge, a quiz, vlogs e altro. Nel loro curriculum un premio Giacinto Facchetti come migliori youtuber italiani del 2021 mentre Tik Tok li ha scelti come volti de ’Il bar del calcio’, un format live che li vedeva come intervistatori di campioni e tifosi. Nel 20222023 sono stati scelti come social ambassador da Prime Video Sport e ai mondiali in Qatar sono stati gli unici influencer italiani a coprire tutto il mese di gare. "Ciò che ci fa crescere è il confronto tra noi, il fermento anche di una discussione che poi appianiamo tranquillamente in famiglia".