IN PILLOLE

Elettra Lamborghini inizia la sua carriera nel 2015 grazie a diversi programmi televisivi, in Italia e all’estero. Il debutto musicale da solista avviene nel 2018 con il singolo Pem Pem ed è un successo. Nel 2019 è la coach nel programma The Voice Italy. Nel febbraio 2020 partecipa a Sanremo con il ’Musica (e il resto scompare)’ e l’anno dopo è scelta come opinionista all’isola dei famosi. Personaggio esplosivo tra musica e tv Elettra è un mix di energia e good vibes allo stato puro. Da poco e appena uscito il suo ultimo singolo Dire Fare Baciare e sarà in tour in tutta Italia con la sua musica fino alla fine di settembre.