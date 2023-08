IN PILLOLE

Nata e cresciuta a Roma, Federica Pagliaroli della capitale vive una quotidianità che per chi la visita può essere ingovernabile "ma per me è la normalità anche se inciviltà e noncuranza come quella della gestione dei rifiuti mi stanno parecchio strette". Soprattutto da quando ha adottato dal canile la meticcia Bianca: "Portandola in giro temo possa mangiare delle schifezze che lasciano abbandonate". A casa, in zona piazza Bologna, l’aspettano anche la gatta Flo e amici che spesso condividono la sua casa da single. Il buen retiro è invece Sabaudia anche se l’estate in corso è costellata di inviti e premi a vari festival di cinema.