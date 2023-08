In ottomila per Tomlinson

Oltre 8.000 spettatori da tutta Europa, la maggior parte ragazzine, in deliro sabato sera nell’area di Bussoladomani a Lido di Camaiore (Lucca) per assistere a The Away From Home Festival, evento di un giorno ideato e curato da Louis Tomlinson, 31 anni, cantante degli One Direction e personaggio tv britannico. Molti spettatori si erano accampati da giorni per poter conquistare un posto in prima fila.