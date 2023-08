In migliaia salutano Sinead L’omaggio di Bono e Geldof

Una folla immensa ha salutato ieri pomeriggio Sinead O’Connor, nel funerale islamico che si è tenuto in Irlanda, a Brey: migliaia i fan che hanno invaso le strade della città natale della cantautrice. In mattinata, in una cerimonia privata, hanno poi detto addio a Sinead anche il presidente-letterato Michael Higgins e il premier Leo Varadkar (primo capo del governo gay dichiarato e figlio di padre immigrato nella storia della repubblica), accanto a star come gli U2 Bono, The Edge e Adam Clayton, e Bob Geldof.

"Era dotata di una voce che ha commosso una generazione di giovani, poteva far piangere gli ascoltatori con la sua risonanza ultraterrena", ha detto della star – scomparsa il 26 luglio a Londra, a 56 anni – l’imam Shaykh Dr Umar Al-Qadri che ha celebrato il funerale. "La voce di Sinead – ha continuato – portava con sé un sottofondo di speranza, che poteva far ritrovare la strada di casa. Il popolo irlandese ha da tempo trovato conforto nel canto dalle sofferenze di questa dimora inferiore e Sinead non ha fatto eccezione. Condividendo quel conforto, ha portato gioia a innumerevoli persone in tutto il mondo".

Fin da domenica, in cima a una collina dei dintorni, campeggiava una grande iscrizione visibile dall’alto che recita a caratteri cubitali: "Eire Loves Sinead", "l’Irlanda (in gaelico) ama (con il simbolo del cuore) Sinead.