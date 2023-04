In gara a Cannes anche Sean Penn con “Black Flies“

Sono stati annunciati nuovi titoli che completano la selezione ufficiale del festival di Cannes 2023 (16-27 maggio). In concorso per la Palma d’oro il delegato generale Thierry Fremaux ha aggiunto due film francesi: Black Flies di Jean-Stéphane Sauvaire, un thriller con Sean Penn, Tye Sheridan, Katherine Waterston, Michael Pitt e Le Retour di Catherine Corsini con Virginie Ledoyen e Denis Podalydès. A Cannes Premiere arrivano Perdidos en la noche del messicano Amat Escalante, L’amour et les forêts della francese Valérie Donzelli, Eureka dell’argentino Lisandro Alonso. Fuori Concorso L’Abbé Pierre - une vie de combats di Frédéric Tellier.