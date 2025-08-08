In fuga dal... caldo. Parchi acquatici tra musica e scivoli

di Alice PavarottiIl caldo in pieno agosto è afoso, e per chi non va in Riviera, l’Emilia Romagna è costellata di parchi acquatici dove rinfrescarsi e passare una giornata all’insegna del divertimento. Ecco dunque un nostro viaggio tra alcune delle tantissime possibilità. In alcuni casi, poi, al parco si aggiungono eventi e appuntamenti speciali: è il caso dell’Acquafan di Riccione, che dal mese di luglio, tutti i martedì alle 14.30, ospita il ’Maxibon Music Wave’, il festival musicale della stagione con artisti italiani. Dopo Ludwig, Grelmos, Mimì e Les Votives (concorrenti e vincitrice dell’ultima edizione di ’X Factor’), l’11 agosto arriva Boro (recupero della data del 29 luglio), seguito il giorno dopo da Sarah Toscano e, il 19, da Mida, che chiuderà la rassegna. Tutti gli eventi sono inclusi nel biglietto d’ingresso.

Ma non finisce qui: in alcune giornate estive il sole non tramonta mai, almeno all’Acquafan, con i ’The Long Sunset’. Il parco resta aperto dalle 10 fino alle 23.30, offrendo tredici ore di scivoli no stop, con luci ed effetti speciali che illuminano la discesa. Le date disponibili questo mese sono il 14, il 21 e il 28.

Altro appuntamento fisso dell’estate è quello al ’Villaggio della Salute Più’ di Monterenzio, in provincia di Bologna. Fino al 30 agosto, ogni venerdì e sabato (più 14 e 15 agosto), apertura serale della piscina calda antiage fino all’una di notte, con dj resident il venerdì e dj guest firmati Radio Bruno al sabato. L’ingresso è incluso nel biglietto giornaliero, pomeridiano o serale dell’Acquapark.

Ogni sabato e domenica, dalle 17.30 alle 20, aperitivo, sole e musica con dj set nella piscina ‘Pianoro del Cielo’, mentre la domenica sera spazio alla musica dal vivo presso l’Area Chiosco Piada. Attiva anche una navetta (a pagamento) da Casalecchio, San Lazzaro, Ozzano e Castel San Pietro Terme, in funzione ogni venerdì e sabato fino al 23 agosto, Ferragosto incluso.

A Conselice (RA) ’Acquajoss’ propone colline scivolose da affrontare con il gommone, piscina a onde, piscina da nuoto, scivoli e molto altro: il 25 agosto qui vi aspetta una promozione: ingresso a soli 7 euro a persona, per una giornata di divertimento a un prezzo davvero speciale.

Anche ’Atlantica’ a Cesenatico resta tra i grandi classici della Riviera romagnola: sei piscine, oltre mille metri di scivoli tortuosi e ambientazioni marine che garantiscono una giornata all’insegna di tuffi e giochi d’acqua.

Chiude il giro ’Aquatico’ di Reggio Emilia, che “porta il mare in città“, come è scritto sul loro sito: il parco è aperto tutto agosto, con pacchetti speciali per Ferragosto, disponibili online.

Insomma, l’occasione per sfuggire al caldo agostano – naturalmente per chi non va in Riviera – non manca di certo.