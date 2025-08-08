In fuga dal... caldo. Divertimento e relax nei parchi acquatici

di Greta ErcolanoSiamo ormai giunti nell’ultimo mese dell’estate e chi pensava di avere ancora tempo per organizzare le proprie vacanze si ritrova ora alle strette e con il Ferragosto alle porte. E se trovare un posto al sole potrebbe risultare un po’ più difficile, nessun problema, una buona occasione per alcune ore di relax e divertimento è offerta dai parchi acquatici. Ecco dunque che oggi vogliamo fare un breve viaggio in alcuni di questi parchi, disseminati sui nostri bellissimi territori.

I parchi acquatici potrebbero infatti essere un grande alleato per tutte quelle famiglie che non hanno ancora prenotato una vacanza al mare, ma che vorrebbero comunque trascorrere qualche giorno di relax e divertimento.

La Toscana può vantare numerosi parchi acquatici. Tra questi c’è l’Acqua Village di Follonica: la sua è una collocazione strategica che interessa una delle aree marittime più affascinanti della Toscana ovvero quella della provincia di Grosseto. Al suo interno sarete accolti da una suggestiva atmosfera tiki e potrete trovare aree dedicate al divertimento con scivoli e piscine adatti a tutti, ma anche aree relax e punti ristoro per tutti i gusti.

Ed eccoci dunque al suo... gemello, ovvero l’Acqua Village di Cecina, divenuto ormai un vero e proprio punto di riferimento in Italia nel settore dei parchi acquatici e che di recente ha ulteriormente migliorato la propria proposta attrattiva con l’apertura della ’Makai Beach: l’isola del benessere’, una vera e propria oasi esotica dedicata al relax.

Per accedere al parco di Follonica il biglietto ha un costo di 26 euro (21 ridotto) mentre a Cecina il costo è di 28 euro (22 ridotto); per il mese di agosto è però attiva la promo ’Every day’: sarà infatti possibile sottoscrivere un abbonamento mensile al costo di 137 euro, inoltre buone notizie se è il vostro compleanno, l’ingresso al parco è gratuito.

Risalendo verso nord invece è d’obbligo fare tappa al Sunlight di Tirrenia, in provincia di Pisa, anche qui la proposta è davvero molto ampia con scivoli di tutti i tipi ed aree relax per chi preferisce il riposo all’adrenalina (ingresso 23 euro, ridotto 18), e per non farsi mancare nulla, pranzi e cene a bordo piscina.

Arriviamo quindi in Liguria, più precisamente al Parco Caravelle di Ceriale in provincia di Savona, qui "avrete la possibilità di concentrare in una giornata divertimento e relax, è adatto a tutte le età, non serve prenotare mesi prima, fare valigie, pensare all’itinerario, ma si può decidere di visitarlo anche all’ultimo momento e godersi la giornata di puro svago".

Il Parco Caravelle pensa proprio a tutti, dai piccolissimi con la loro piscina Baby, ai più grandi con scivoli e piscine ad onde, e per i genitori niente stress grazie al Caravelle Camping Village che permetterà di soggiornare immersi nel verde a pochi passi dalla struttura. L’accesso al parco ha un costo di 28 euro (23,50 il ridotto).