In estate Gardaland non dorme (quasi) mai. Parco aperto per 13 ore

Luoghi divertenti per rinfrescarsi dalla calura estiva e per coinvolgere tutta la famiglia. In ogni stagione e per visitatori di tutte le età, Gardaland è attiva con attrazioni, aree relax e soluzioni originali per sfuggire al caldo.

Ecco alcuni suggerimenti per vivere al meglio il parco durante l’estate, anche con temperature elevate; i biglietti sono smart e anche più convenienti, l’acquisto dei ticket online a data fissa consente di risparmiare tempo in cassa, il parcheggio è prenotabile in anticipo online, per risparmiare tempo all’arrivo. Durante l’estate, il parco è aperto per ben 13 ore al giorno, fino alle 23 pensato per chi preferisce visitare il parco nel pomeriggio, a partire dalle 18.

Per sfuggire al sole che picchia si può scegliere l’attrazione giusta come quelle acquatiche, Fuga da Atlantide, Colorado Boat o le avventurose Jungle Rapids, per chi, invece, vuole stare in costume vi è Legoland® Water Park Gardaland, aperto a tutti e senza limiti di età.

I punti di ristoro sono climatizzati, il T-Relax Park vanta aree ombreggiate vicino Fuga da Atlantide e Shaman e vi sono anche diverse fontane gratuite sparse per il parco per ricaricare l’acqua con la propria borraccia. Visto le soluzioni anti calura, l’intensa attività di Gardaland prosegue durante tutta l’estate. Sino al 14 settembre vi è Legoland® Water Park Gardaland, l’unico parco acquatico a tema Lego® in Italia. Un’area immersiva con scivoli, piscine e mattoncini Lego® colorati.

Per tutta l’estate, ogni serata al parco si chiuderà con Forever Gardaland – 50 anni insieme: quest’anno Gardaland festeggia mezzo secolo di attività, dunque spazio ad un nuovo show serale in programma alle 22.45 in piazza Jumanji che si trasformerà in un’arena all’aperto fino all’1.00 di notte. Fontane danzanti, laser, video mapping e la voce di Prezzemolo guiderà gli ospiti in un viaggio tra le epoche e i mondi che hanno fatto la storia del Resort. Sino al 10 settembre con Gardaland Night is Magic il Parco resterà aperto fino alle 23 per offrire 13 ore di divertimento tra magia, avventura e adrenalina delle oltre 40 attrazioni disponibili all’interno del parco anche sotto le stelle.

R.P.