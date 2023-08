In coro per l’addio a Cutugno

MILANO

L’ultimo abbraccio a Toto Cutugno è una folla che, spontaneamente, in coro, intona le sue canzoni più famose Gli amori e soprattutto L’italiano. Non sono mancati, certo, anche tanti volti noti della musica e dello spettacolo, da Gianni Morandi a Pupo, Mario Lavezzi, Peppe Vessicchio e Ivana Spagna, Fausto Leali, Matia Bazar, Piero Cassano e Davide De Marinis. Ma al funerale dell’artista, morto lunedì scorso a 80 anni, dopo una lunga malattia, c’è stata soprattutto l’emozionata e commossa partecipazione dei suoi ammiratori, dei vicini di casa, di chi lo ha amato incondizionatamente. In centinaia occupano ogni angolo, fino a ridosso dell’altare, della splendida basilica dei Santi Nereo e Achilleo, nel quartiere dove Cutugno abitava. E molti devono restare sul sagrato.

"Siamo più di quanti ci aspettavamo" ammette il parroco don Gianluigi Panzeri. Anche questo un segno dell’affetto per Toto Cutugno, come le centinaia di messaggi arrivati al sacerdote, alcuni letti durante la celebrazione. Alle 11 quando il feretro entra nel cortile parte un applauso e subito dopo spontaneamente il coro "... sono un italiano".