In concerto a Kiev La musica per la pace

di Pupo

Alla fine di luglio sono stato invitato per un incontro da Yaroslav Melnyk, ambasciatore dell’Ucraina in Italia. Ci eravamo già visti in altre occasioni, ma stavolta il nostro colloquio è stato più intenso e costruttivo. Mi ha anche proposto di tenere, appena sarà possibile, un concerto a Kiev. Gli ho dato la mia completa disponibilità. La stessa disponibilità che ho dato agli organizzatori degli eventi previsti a novembre a Mosca e San Pietroburgo.

Perché io, non mi stancherò mai di dirlo, desidero fortemente che in quei luoghi e fra quella gente che amo torni al più presto la pace. E la musica, spesso, è capace di fare miracoli. Non dimenticatelo mai.