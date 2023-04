In compagnia (anche) dei lupi

Giovanni

Morandi

Non solo orsi. Bruno, che è un affidabile boscaiolo delle foreste dell’Appennino tosco romagnolo, ha spiegato come ci dobbiamo comportare se si incontra un lupo: bisogna cercare di allontanarci guardandolo negli occhi ed evitare gesti o rumori che possano allarmarlo. Un’informazione che potrebbe risultare utile, dal momento che calcoli recenti ci dicono che la popolazione dei lupi in Italia è in significativa espansione ed è arrivata a quota 3mila esemplari. Intensità che pare testimoniata anche dal numero di sgraditi incontri che vengono segnalati dai frequentatori della montagna.

Piccola notazione: sono tempi di lupi ma anche di pecore visto che nel Casentino hanno aperto una scuola per pastori, che ha riscosso un inatteso successo che ha indotto a raddoppiare il numero degli iscritti, spesso cittadini in crisi di identità che vagheggiano un futuro al riparo del caos. Il che non significa che ci sia voglia di riportare indietro l’orologio della storia anche se il ritorno dei lupi viene vissuto com’era nel passato una minaccia per tutti, riproponendo il lupo come modello di una crudeltà che è superata solo da quella dell’uomo. Risultato che vanifica i tentativi delle nuove favole che ci descrivono i lupi come goffi e maldestri, teneri e innocui.

Siamo noi semmai a essere cambiati non loro, o per meglio dire siamo noi che vorremmo essere diversi senza però che questo risultato si possa dire raggiunto, a parte le modifiche che hanno cambiato lo scaramantico "in bocca al lupo, crepi il lupo" in "viva il lupo". Ma queste sono cosine da salottieri e hanno poco a che fare con la legge dei severi re della foresta.