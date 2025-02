In cerca di relax?. Bastano tre parole. Benvenuti alle Terme

L’Emilia-Romagna è una terra ricca di storia, cultura e sapori unici, ma è anche una destinazione ideale per chi cerca relax e benessere grazie alla presenza di numerose terme che sfruttano le proprietà benefiche delle sue acque minerali. Tra le più rinomate, le Terme di Tabiano, note come le ’terme del respiro’, utilizzano alcune delle acque sulfuree migliori d’Europa per la cura e la prevenzione di patologie legate all’apparato respiratorio e alla pelle.

Situate in una posizione strategica, sulle prime pendici appenniniche di Parma, offrono non solo benefici per la salute (l’acqua termale di Tabiano è infatti utilizzata proficuamente per la cura e la prevenzione delle malattie di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle), ma anche la possibilità di scoprire le bellezze artistiche e gastronomiche del territorio parmense.

Spostandosi verso Modena, le Terme della Salvarola vantano una tradizione millenaria che affonda le radici nell’epoca romana, tanto da essere state apprezzate da Matilde di Canossa e dagli Estensi. Con un’architettura che fonde antico e moderno, queste terme offrono cure inalatorie, fanghi e balneoterapia, oltre alla Spa termale Balnea, immersa in un grande parco dove il tempo sembra sospeso tra storia e innovazione.

A Bologna, le Terme di Porretta si distinguono per la varietà e la ricchezza delle loro acque, che spaziano dalle sorgenti sulfuree a quelle salsobromoiodiche, permettendo un ampio ventaglio di trattamenti e cure termali. Grazie alla supervisione di un comitato scientifico di esperti, queste terme sono classificate come ’1° livello Super’ dalla Regione Emilia-Romagna, garantendo elevati standard di qualità per cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Infine, le Terme di Castrocaro, celebri fin dall’epoca romana, sfruttano un patrimonio idrogeologico formatosi oltre sei milioni di anni fa, con acque e fanghi dalle proprietà straordinarie. Le acque sulfuree e salsobromoiodiche, raccolte nelle profondità delle colline, sono utilizzate per trattamenti terapeutici e riabilitativi, mentre le preziose argille azzurre, definite da Leonardo da Vinci come ’azzurrigno terren di mare’, danno vita ai famosi fanghi ’di velluto’, noti per la loro capacità termoterapica e la piacevole sensazione di morbidezza sulla pelle.

Grazie a un perfetto connubio tra natura e scienza, le terme di Castrocaro offrono percorsi di benessere in grado di migliorare la qualità della vita attraverso la sinergia di acqua, fango e trattamenti specializzati. Insomma, non c’è che dire, siamo in una terra che non manca di opportunità in fatto di Terme per chi cerca un po’ di relax e benessere.