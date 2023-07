“In Cammino” su Raitre: tornano i sentieri dell’anima

Roma, 15 luglio - Torna su Raitre “In Cammino, sui sentieri dell’anima” il programma, condotto da padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini, che accompagnerà i telespettatori alla scoperta dei più affascinanti cammini al mondo. Quattro puntate esclusive in onda ogni sabato alle 15 su Raitre, a partire da oggi, dedicate ai luoghi simbolo della meditazione e conosciute in tutto il mondo per il loro fascino: Assisi, Santiago De Compostela, Mont-Saint-Michelle e Roma.

Da lunedì 7 agosto, sempre alle 15, In Cammino ci condurrà poi sui sentieri dell’anima con altre cinque puntate inedite dedicate a San Benedetto da Norcia, alla Marcia Perugia-Assisi, al Sentiero degli Dei in Costiera Amalfitana, a Matera e a Malta. Cinque puntate inedite dove i telespettatori verranno “accompagnati” da Norcia a Subiaco sulle orme di San Benedetto, il padre del monachesimo occidentale; alla Marcia Perugia-Assisi, dove migliaia di persone marciano per la pace e la fraternità umana; sul Sentiero degli Dei, uno dei percorsi naturalistici più belli al mondo, che collega Agerola a Positano in Costiera Amalfitana; a Matera, la città dei sassi, patrimonio dell’umanità e capitale europea della cultura; e infine un viaggio tra Scala e Malta, alla scoperta del Beato Gerardo Sasso fondatore dell’Ordine di Malta.

Nei luoghi della fede, sui sentieri dell’anima attraverseremo i cammini più belli d’Europa, riscopriremo il fascino e la bellezza di antichi percorsi, l’attenzione alla sostenibilità ambientale ed ai valori antropologici e culturali. Il programma, giunto alla quinta edizione, è inserito nel palinsesto estivo Rai curato dal direttore del Daytime, Angelo Mellone, supervisionato dal capostruttura Rai, Daniele Cerioni, è scritto da Paola Miletich con la regia di Marco Capasso.