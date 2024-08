In bici sulle tracce dei longobardi

È sempre più estesa, in tutte le Regioni italiane, la rete di percorsi ciclabili e di ciclovie di media e lunga percorrenza che consente di raggiungere più siti e località usando l bici come mezzo di trasporto alternativo e sicuro. Aderendo al progetto di promozione della ciclabilità in tutti i suoi aspetti, quale elemento della mobilità sostenibile, l’Associazione Italia Langobardorum, ente che gestisce il sito seriale Unesco

’I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)’, propone una serie di itinerari cicloturistici, da percorrere sulla rete ciclabile Bicitalia (www.bicitalia.org) adottata dalla Fiab, alla scoperta dei sette gruppi monumentali in cinque Regioni italiane, che rappresentano le testimonianze culturali lasciate in Italia dai longobardi e che si trovano al centro di territori ricchi di bellezze paesaggistiche, ambientali e storico-artistiche.