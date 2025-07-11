Impressioni d’arte. Soave diventa palcoscenico d’autore

Fino al 30 novembre Soave, il “Borgo dei Borghi” 2022, ospiterà ’Soave Impressioni d’Arte’, un doppio appuntamento che intreccia arte, architettura e paesaggio, trasformando la suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria dei Padri Domenicani in un luogo di scoperta e riflessione. Il progetto propone due mostre curate dalla storica dell’arte Roberta Tosi. L’obiettivo è ambizioso: far dialogare il patrimonio artistico del Novecento con le visioni contemporanee, in un racconto che coinvolge l’intero borgo.

La prima mostra, Un altro ‘900. Casorati, Semeghini, Trentini e l’arte a Verona (fino al 20 settembre), presenta 31 opere provenienti per lo più dalla Collezione Cariverona, con preziosi prestiti privati. Tra i protagonisti, Felice Casorati, Pio Semeghini, Angelo Dall’Oca Bianca, Ettore Beraldini. Dal 27 settembre sarà invece Omar Galliani a prendere la scena con l’installazione site-specific …Apri gli occhi. Ispirata agli occhi di Santa Lucia raffigurati in un affresco della chiesa, l’opera del celebre artista emiliano.

Parallelamente, l’artista veronese Sabrina Ferrari propone Urban Jungle, un itinerario scultoreo diffuso lungo le vie del borgo. Le sue creature in bronzo e acciaio Corten si fondono con l’architettura storica, dando forma a un dialogo potente tra natura, arte e territorio. Ma Soave non è solo arte. È anche castelli, scorci medievali, vino bianco DOC e sapori autentici. Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e che oggi, con eventi culturali di alto livello, si apre a un turismo sempre più consapevole e curioso.