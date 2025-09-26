Impegno costante per la crescita etica, innovativa e sostenibile

Tre parole e un solo credo – ’People, Planet & Profit’ – favorire la crescita in modo sostenibile ed etico. Ma nella visione e nel modus operandi di IDM Alto Adige c’è molto di più. C’è, prima di tutto, la volontà di operare nell’interesse collettivo, prestando attenzione non solo alla sostenibilità ambientale, ma anche alla giustizia sociale e all’efficienza economica.

Per IDM è importante ascoltare, osservare e analizzare con attenzione la situazione del territorio, per poi prendere insieme a partner e stakeholder decisioni coraggiose e innovative. Nell’acronimo, l’essenza delle sfide: Innovators, Developers, Marketers.

Perché – dal 2016 – IDM fornisce servizi e supporto alle aziende e ai settori strategici dell’Alto Adige nella loro crescita economica e innovativa. In che modo? Attraverso uno sviluppo sistemico e globale del marchio Alto Adige, dei settori chiave e dei mercati nazionali e internazionali.

"L’Alto Adige ha grandi potenzialità e – commenta Erwin Hinteregger, Direttore Generale di IDM Alto Adige – noi lavoriamo con i nostri partner dell’economia, della società e delle istituzioni affinché siano sfruttate nel migliore dei modi. Mediante attività mirate di marketing puntiamo a consolidare l’Alto Adige come forte marchio regionale. Sosteniamo l’innovazione dei settori e delle imprese in particolare le piccole e medie imprese. Lavoriamo per accelerare i processi di digitalizzazione del territorio. Attività, sempre accomunate dal filo conduttore della sostenibilità, capaci di creare sinergie tra i singoli settori, per esempio l’agricoltura e il turismo".