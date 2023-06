Imola Summer Sound per la Romagna Il festival rap è benefico Ebbasta

di Andrea Spinelli

I proventi del concerto andranno tutti alla Protezione civile dell’Emilia-Romagna. Una goccia nel mare, ma importante. Davanti ai 12 miliardi di euro di danni causati in Romagna dall’alluvione, pure i soldi racconti da un mega evento a favore delle popolazioni colpite dalla catastrofe come l’“Imola Summer Sound per la Romagna“, in programma all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari il 29 luglio con superstar del rap italiano come Sfera Ebbasta, Shiva, Geolier, Massimo Pericolo, finiscono per rappresentare sulla carta un sollievo economico relativo. Questi, però, sono eventi che vanno molto al di là del biglietto, offrendo un segnale di vicinanza importante a chi nel fango, oltre ai beni, rischia di perdere pure un po’ di speranza. Il messaggio di campioni dell’urban ai tanti coetanei ancora all’opera per salvare il salvabile in territori estremamente colpiti dalla violenza delle inondazioni.

Come spiega il sindaco imolese Marco Panieri "un’idea nuova e innovativa per giovani e giovanissimi del territorio" arrivata in corsa, convertendo la tappa imolese del tour di Sfera, prevista inizialmente il 7 luglio con le presenze di Shiva e Luchè, in un vero e proprio festival – con Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! media partner dell’evento – , impreziosito, oltre che da altri due pesi massimi dell’urban come Geolier e Massimo Pericolo, da altri protagonisti della scena trap e hip hop come Axell, BigMama, Digital Astro, Ele A, Sethu, Tony Boy.

"Con così poco tempo davanti, una serata difficile da mettere in piedi", ammette Maurizio Salvadori, produttore dell’evento con Trident Music. "Tutto è iniziato appena dieci giorni fa, ma abbiamo subito riscontrato da parte degli artisti una grossa disponibilità, alcuni non potranno esserci per cause di forza maggiore, altri invece stanno lavorando per spostare impegni e quindi il cast è assolutamente provvisorio, visto che sono in arrivo ulteriori sorprese. Tutti, a seconda della collocazione, avranno a loro disposizione tra i 30 e i 60 minuti di esibizione rendendo così la maratona un evento unico e irripetibile". Prevendite in corso da ieri.

"È emozionante sapere che la scena urban italiana si riunirà sullo stesso palco per dar vita a un evento unico, per una causa così importante" conferma Sfera Ebbasta, scrollando dalle spalle dell’urban italiano l’idea di una categoria, a dispetto dei testi di strada, chiusa nella sua torre di privilegi. "Siamo vicini alle famiglie alluvionate, e siamo felici di poter restituire con la nostra musica il supporto che abbiamo sempre ricevuto in Romagna".