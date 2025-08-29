Immagini Fluxus. Scatti degli anni ’70 in mostra a Rimini

Negli anni Sessanta è nata una corrente artistica che cercava una contaminazione tra diversi media e diverse discipline artistiche, lavorando nel campo della performance, del Neo-Dada, del rumorismo, nell’ambito delle arti visive, ma anche della pianificazione urbanistica, dell’architettura, del design e della letteratura.

Si chiamava Fluxus, è stato costituito nel 1962, il suo fondatore è stato George Maciunas e tra gli ispiratori figura Marcel Duchamp padre del ready-made. Chi ha documentato la forza sperimentale di questo movimento è stato il fotografo Antonio D’Agostino, mancato proprio quest’anno, cui il Palazzo del Fulgor di Rimini presenta, dal 30 agosto al 30 settembre, la mostra ’Antonio D’Agostino. Immagini Fluxus – Fotografie degli anni ’70’. Fanno parte della mostra (curata da Carmelita Brunetti) video importanti degli anni ‘60 e alcuni più attuali, circa 40 fotografie in bianco e nero, di varie dimensioni, che catturano momenti iconici con protagonisti come Nam June Paik, Charlotte Moorman, Giuseppe Chiari, Takako Saito, Joe Jones, Geoffrey Hendricks e altri esponenti di spicco dell’arte d’avanguardia.

Le immagini, cariche di forza visiva e tensione performativa, restituiscono l’atmosfera dirompente e partecipativa che ha caratterizzato il movimento Fluxus. L’allestimento, curato dal Responsabile del Museo ed esperto di cinema Marco Leonetti, è pensato per valorizzare l’intimità e la forza espressiva delle opere, oltre a creare un ambiente accogliente e immersivo in sintonia con lo spirito sperimentale di D’Agostino.

Nella foto, Geoffrey Hendricks, Antonio D’Agostino, Saitō Takako, 1973

