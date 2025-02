Imma Tataranni 4: le anticipazioni della seconda puntata

Il sostituto procuratore di Matera interpretato da Vanessa Scalera, Imma Tataranni, è tornata a far parlare di sé. La prima puntata della quarta stagione dello show, andata in onda il 23 febbraio su Rai 1, è stata seguita da 4.186.000 spettatori pari al 24% di share. Una vittoria in termini di ascolti che conferma il grande successo della fiction Rai e di questo insolito ma amato personaggio che, in questo quarto capitolo più che mai, è pronto a stupire. Cosa accadrà nel secondo episodio?

‘Imma Tataranni 4’: il secondo episodio domenica 2 marzo

La crisi tra Imma (Vanessa Scalera) e suo marito Pietro (Massimiliano Gallo) continua. L’uomo affronta il lutto che arriva dalla morte della sua amante ma vorrebbe anche provare a rimettere insieme i pezzi del suo matrimonio e, per questo, una volta trovata Imma cerca di ricucire un rapporto spiegandole la sua sofferenza. La donna gli confessa di aver trascorso una notte in agriturismo con Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice) e la frattura tra i coniugi diventa quindi sempre più profonda, forse incolmabile. Per il sostituto procuratore di Matera, inoltre, si fanno avanti delle domande: la notte con Calogiuri è stata solo un’evasione, una ripicca nei confronti di Pietro o prova qualcosa di più per il suo collega?

Diana (Barbara Ronchi) nel frattempo vive una lotta interiore: vorrebbe lasciare il suo incarico di Cancelliera e diventare Giudice di Pace. Per lei significherebbe realizzare il sogno di una vita, ma l’affetto e la complicità professionale con Imma le fanno credere che forse non è la decisione giusta. Come andrà a finire?

Dove vedere ‘Imma Tataranni 4’

Le puntate di ‘Imma Tataranni 4’ andranno in onda su Rai1 alle 21:30 a partire da domenica 23 febbraio per quattro domeniche consecutive. Tutte le puntate saranno poi disponibili on-demand su RaiPlay successivamente alla loro messa in onda su Rai1.