Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Imagine Fest 2025. Un'edizione dedicata al tema della speranza
29 ago 2025
RAFFAELLA PARISI
Imagine Fest 2025. Un’edizione dedicata al tema della speranza

Conto alla rovescia per ’Imagine – Festival delle Connessioni Umane’, in programma dal 2 al 6 settembre in piazza Adriano Olivetti, nel quartiere Symbiosis a sud di Porta Romana. La manifestazione, giunta alla terza edizione, è ideata e organizzata dal Teatro Carcano in collaborazione con Municipio 5 - Comune di Milano, Covivio e Papparè - Food for Mood.

L’evento, a ingresso gratuito, si terrà nell’area che ospiterà il Villaggio Olimpico per le Olimpiadi Invernali 2026. Il festival è diretto da Serena Sinigaglia, codirettrice dal 2021 del Teatro Carcano, e rientra tra i progetti selezionati e finanziati dal bando ’Milano è Viva nei Quartieri’ del Comune di Milano. In programma teatro, performance, incontri, dj set, laboratori e camminate urbane che animano un luogo ancora poco conosciuto dal punto di vista dell’intrattenimento, offrendo nuove opportunità di incontro e svago a chi resta in città a fine estate.

La terza edizione di ’Imagine’ è dedicata al tema della speranza, ispirandosi alle riflessioni del filosofo Byung-Chul Han e al suo recente volume ’Contro la società dell’angoscia, la rivoluzione della speranza’. In un contesto segnato da cambiamenti climatici, conflitti, impoverimento globale e incertezze sul futuro, il festival si propone come spazio di riflessione e azione collettiva, in cui la speranza diventa motore di cambiamento e riscatto sociale.

Tutte le proposte artistiche e culturali in programma affronteranno il tema della speranza da prospettive diverse, invitando il pubblico a immaginare e costruire insieme un mondo più giusto e più bello.

