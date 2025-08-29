Imagine Fest 2025. Un’edizione dedicata al tema della speranza

Conto alla rovescia per ’Imagine – Festival delle Connessioni Umane’, in programma dal 2 al 6 settembre in piazza Adriano Olivetti, nel quartiere Symbiosis a sud di Porta Romana. La manifestazione, giunta alla terza edizione, è ideata e organizzata dal Teatro Carcano in collaborazione con Municipio 5 - Comune di Milano, Covivio e Papparè - Food for Mood.

L’evento, a ingresso gratuito, si terrà nell’area che ospiterà il Villaggio Olimpico per le Olimpiadi Invernali 2026. Il festival è diretto da Serena Sinigaglia, codirettrice dal 2021 del Teatro Carcano, e rientra tra i progetti selezionati e finanziati dal bando ’Milano è Viva nei Quartieri’ del Comune di Milano. In programma teatro, performance, incontri, dj set, laboratori e camminate urbane che animano un luogo ancora poco conosciuto dal punto di vista dell’intrattenimento, offrendo nuove opportunità di incontro e svago a chi resta in città a fine estate.

La terza edizione di ’Imagine’ è dedicata al tema della speranza, ispirandosi alle riflessioni del filosofo Byung-Chul Han e al suo recente volume ’Contro la società dell’angoscia, la rivoluzione della speranza’. In un contesto segnato da cambiamenti climatici, conflitti, impoverimento globale e incertezze sul futuro, il festival si propone come spazio di riflessione e azione collettiva, in cui la speranza diventa motore di cambiamento e riscatto sociale.

Tutte le proposte artistiche e culturali in programma affronteranno il tema della speranza da prospettive diverse, invitando il pubblico a immaginare e costruire insieme un mondo più giusto e più bello.