’Illusionisti della Danza’. A Bologna arriva lo spettacolo ’H2OMIX’

RBR Dance Company – Illusionisti della Danza, compagnia e associazione culturale ispirata dall’illusionismo e da sempre sensibile alle tematiche ambientali, arriva giovedì 20 marzo al Teatro Celebrazioni di Bologna con il suggestivo spettacolo ’H2OMIX’, per la regia di Cristiano Fagioli, che ne cura anche le coreografie insieme a Cristina Ledri.

’H2OMIX’ è uno spettacolo unico, un susseguirsi di quadri scenici evocativi che porteranno gli spettatori tra le note gioiose della vita e la consapevolezza della fragilità di questa, legata ad uno dei suoi elementi principali: l’acqua. Tutt’intorno ci sarà il suono del respiro dei primi uomini, che nel buio della notte dei tempi muovono i loro passi primitivi e rudi e si immergono giocosi nelle acque fertili, fonte di sostentamento.

Il blu acquisisce significato di purificazione e iniziazione religiosa; l’acqua non è solo elemento sacro, ma anche riflesso dei nostri vizi e della nostra vanità, che ci porta a perire così come nel mito di Narciso. L’acqua è forza distruttrice, emblema della natura che incombe sull’uomo. È riflesso che ci pone in empatia con l’intero cosmo nelle notti stellate. Un viaggio illusionistico che ci permetterà di riflettere sul significato, sul simbolismo e sull’importanza dell’acqua, ampliando quel senso di responsabilità che l’umanità ha verso la Natura.

Dopo un’intensa esperienza di formazione e di perfezionamento a New York e Parigi, Cristiano Fagioli e Cristina Ledri fondano nel 1999 la RBR Illusionisti della Danza, dal nome delle linee metropolitane di New York che conducevano da Brooklyn a Manhattan luogo in cui ogni giorno, durante l’esperienza newyorkese, si recavano per lo studio. Nel corso degli anni la Compagnia ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.