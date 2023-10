Illusioni ottiche e vedute dell’Urbe. Escher in trecento opere

"Il mio cuore non potrebbe assorbire con maggior gratitudine, né il mio animo con maggior sensibilità, l’atmosfera assolutamente nuova nella quale mi trovo a vivere, gli incontri sorprendenti e inattesi che mi offrono ogni giorno in questo posto benedetto". Così nel dicembre 1922 Maurits Cornelis Escher (1898 - 1972) scriveva in una lettera da Siena raccontando la “sua“ Italia. Ovvero il Paese, dove l’artista olandese delle illusioni ottiche e delle prospettive impossibili visse per dodici anni, trasferendosi nella capitale nel 1923, “cacciatore“ di bellezze, colline e paesaggi. Escher torna a Roma, cento anni esatti dopo la sua prima visita nella capitale, con la più grande mostra antologica a lui dedicata, da oggi all’1 aprile 2024, a Palazzo Bonaparte. La mostra che raccoglie oltre 300 opere, da titoli iconici come la Mano con sfera riflettente (1935), il Vincolo d’unione (1956), ma anche la bellissima galleria di vedute e notturni di Roma, gli scorci della costiera amalfitana che amava visitare ogni primavera.